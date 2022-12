Carlotta Proietti, chi è: biografia, età e carriera della figlia di Gigi

Carlotta Proietti è la figlia di Gigi Proietti. Biografia, età e professione, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla figlia dell’attore che sta seguendo le orme nel padre in ambito cinematografico e non solo.

Carlotta Proietti: età e vita privata

Carlotta Proietti è la figlia del grande attore Gigi Proietti. La donna è nata a Roma il 2 marzo del 1981 e ha 41 anni. Carlotta ha un compagno, ma siccome è una persona molto riservata, riuscire a reperire qualche informazione sulla sua vita sentimentale è abbastanza difficile. Ciò che è certo, è che Carlotta non ha figli.

Carlotta Proietti è figlia di Sagitta Alter, di origini svedesi, grande amore dell’indimenticabile Gigi. Carlotta ha anche una sorella, Susanna. Quest’ultima ha 42 anni e lavora come scenografa e costumista.

Carriera e ruoli della figlia del grande Gigi Proietti

Carlotta Proietti è attrice e cantautrice, sotto questo punto di vista ha voluto seguire le orme del padre, scomparso ormai due anni fa. Ad ogni modo, la sua passione è il teatro e infatti la sua professione riguarda soprattutto questo mondo. Non è raro per Carlotta essere impegnata in palcoscenici importanti. Dopo essersi diplomata presso l’Accademia del padre, ha partecipato a diverse fiction Rai tra cui Una pallottola nel cuore 2 proprio insieme al compianto Gigi.

Da segnalare anche una piccola comparsata televisiva, quando fu protagonista di Ulisse, Il piacere della scoperta, il programma culturale e divulgativo condotto da Alberto Angela che in quella occasione vedeva anche la partecipazione speciale di Piero Angela. Carlotta Proietti è molto attiva su Instagram dove il suo account ufficiale può contare su oltre 4 mila follower. Sul suo profilo ufficiale, ci sono molti scatti che la ritraggono sul palco in veste di attrice e vari ricordi di momenti felici insieme al padre Gigi.