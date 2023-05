Carlotta Adacher coinvolta in un incidente, la sorella: «Ha varie fratture in viso»

Carlotta Adacher, ex concorrente di Temptation Island, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. A renderlo noto sui social è stata la sorella Alessia spiegando che non è assolutamente in pericolo di vita ma ha riportato varie fratture scomposte sul viso e dovrà essere operata.

Carlotta Adacher coinvolta in un incidente stradale

Le dinamiche del sinistro non sono state rese note, ma la stessa Carlotta aveva condiviso una foto tra le sue storie Instagram che aveva fatto preoccupare i fan. Si tratta di uno scatto con un post che avvertiva della sua assenza a causa di un ricovero in ospedale, in codice rosso, a seguito di un incidente. La sorella, quindi, ha spiegato cosa fosse successo: «Volevo dare voce a Carlotta che ora voce non ha. Ha subito un grave incidente stradale, vi volevo rassicurare e non è assolutamente in pericolo di vita. Purtroppo però ha varie fratture scomposte in viso e siamo in attesa dell’operazione, che sarà imminente. Avverrà a giorni. Ripeto, non è in pericolo di vita, però il percorso non sarà facile. Io sono positiva».

I messaggi sui social network

Momenti difficili per l’ex tentatrice, che dovrà affrontare un periodo difficile e lungo ma supportata dai suoi fan che non le fanno mancare l’affetto su Instagram. Sempre la sorella ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la showgirl sui social: «Carlotta ci tiene a continuare a dare un seguito al suo profilo, a tenervi aggiornati. Volevo ringraziarvi di tutto l’affetto che dimostrate, non smettete di farlo perché in questo momento c’è bisogno». Carlotta Adacher è molto nota al pubblico televisivo per aver partecipato alla nona edizione di Temptation Island in qualità di tentatrice di Alessandro Autera, ed è conosciuta ai telespettatori anche per la sua storia d’amore con l’ex tronista Giulio Raselli.