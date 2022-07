Paura per Carlos Santana, svenuto sul palco durante un concerto

Il chitarrista messicano Carlos Santana ha avuto un malore durante un concerto al Pine Knob Music Theatre, auditorium all’aperto di Clarkston, nel Michigan. Erano passati circa 40 minuti dall’inizio dello show, quando durante un assolo di chitarra il musicista si è accasciato su una sedia. Dopo una ventina di minuti è stato portato via in barella: i responsabili del concerto hanno poi annunciato la cancellazione dello spettacolo, chiedendo di pregare per Santana, vittima di «un grave problema medico».

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022

Malore sul palco, Santana adesso sta bene

Il manager dell’artista ha fatto sapere che Santana è stato portato in ospedale per accertamenti, ma che le sue condizioni sono buone. Il malore sarebbe stato provocato da caldo e disidratazione. Poi, qualche ora dopo, è stato lo stesso Santana a rassicurare i fan su Facebook: «Grazie per le vostre preziose preghiere. Ho dimenticato di mangiare e bere acqua, quindi mi sono disidratato e sono svenuto».

Dal 17 giugno Santana sta affrontando la serie di concerti “Miraculous Supernatural Tour” insieme agli Earth, Wind & Fire. Lo show in programma stasera al The Pavilion at Star Lake di Burgettstown, Pennsylvania, è stato rimandato.

Santana, pioniere del “latin rock”

Carlos Santana, che compirà tra qualche settimana 75 anni, è stato un pioniere nel fondere ritmi latini con rock e blues alla guida della sua band omonima, fondata nel 1966. Presente tre anni dopo a Woodstock con appunto i Santana, il chitarrista ha poi inciso numerosi album con la band e da solista, ottenendo diversi riconoscimenti. Considerato tra i più grandi chitarristi di sempre e tornato alla ribalta nel 1999 grazie all’album Supernatural dopo un periodo di declino, nel corso della carriera l’artista messicano ha venduto più di 80 milioni di dischi e si è aggiudicato 10 Grammy Awards.