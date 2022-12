Carlo Solofra trovato morto in un canale: era scomparso dopo la discoteca

Carlo Solofra è stato trovato morto. Si cercava il 43enne in quanto persona scomparsa dallo scorso 12 dicembre. Il giovane era scomparso da La Spezia. Aveva detto che sarebbe andato in discoteca, ma da quella serata non era più tornato. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di Sarzana, in un canale di scolo. Al momento, sono ancora in fase di accertamento le dinamiche che avrebbero portato alla sua morte e si stanno effettuando i rilievi.

Carlo Solofra trovato morto dopo la sua scomparsa

Proprio questa sera, 14 dicembre, la famiglia avrebbe dovuto lanciare un appello alla popolare trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto? per poter avere maggiori informazioni sul loro familiare scomparso. La trasmissione ha lanciato in un tweet la notizia, inviando le proprie condoglianze ai familiari. La sorella, non vedendolo tornare, si era preoccupata e aveva lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Subito erano scattate le ricerche.

Il ragazzo era stato visto l’ultima volta verso le 2 tra sabato e domenica notte, poi sembrava essere stato inghiottito dal buio. Gli inquirenti e i volontari della Protezione Civile si sono subito adoperati in squadre per trovarlo e hanno visionato con attenzione anche le telecamere di sicurezza per trovarlo.

Le ipotesi ora al vaglio degli inquirenti

Purtroppo, questa mattina, 14 dicembre, alle ore 7 del mattino, arriva il tragico epilogo. Il corpo di Carlo si trova nel canale di scolo a Sarzana e servono soccorritori per poterlo tirare fuori, tra la disperazione dei suoi familiari. Il giovane era originario di Torre Annunziata. Dopo un periodo a Firenze, aveva deciso di raggiungere la sorella a La Spezia, dove la donna gestiva un ristorante di provincia a Montemarcello.

Le indagini sono tutt’ora in corso e non si esclude alcuna ipotesi. Il giovane è stato descritto da chi lo conosceva come una persona tranquilla e senza particolari nemici.