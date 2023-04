Carlo Marrale: età, vita privata e biografia dell’ex Matia Bazar

Carlo Marrale è un cantante, chitarrista e compositore italiano. Fondatore della band dei Jet e poi dei Matia Bazar, lasciò il gruppo per perseguire la sua carriera da solista.

Carlo Marrale: biografia e carriera

Nato a Genova il 25 marzo 1952, ha inciso ed è autore di numerose canzoni portate al successo dai Mattia Bazar come Stasera che sera, Per un’ora d’amore, C’è tutto un mondo intorno, Vacanze romane e Ti sento. Alla fine del 1993 decise di lasciare il gruppo anche per dei contrasti con gli altri membri, in particolare con Laura Valente. Nel 1994 partecipa per l’ottava volta al Festival di Sanremo con L’ascensore, senza però i Matia Bazar, pubblicando il primo album da solista, Tra le dita la vita.

Nel 2003 firma il brano Odissea che, nell’interpretazione dei tenori Salvatore Licitra e Marcelo Álvarez, scala le classifiche statunitensi piazzandosi al primo posto (caso molto raro per canzoni italiane). L’album che contiene il brano è Duetto. Anche il gruppo heavy metal statunitense Queensrÿche ha inserito Odissea nel suo unico album di cover, Take Cover, accanto a nuove versioni di canzoni dei Queen, dei Pink Floyd, degli U2 e di Peter Gabriel. A novembre del 2007 pubblica l’album Melody Maker, da cui viene estratto il singolo Controtendenza, il cui video animato è realizzato da Vince Ricotta. Parallelamente alla carriera musicale, Marrale si dedica alla pittura e alla fotografia. Per quanto riguarda la vita privata, il cantante è molto riservato. Non si sa quindi se sia sposato, se abbia una compagna né se abbia dei figli.

Il sodalizio con Silvia Mezzanotte

Negli scorsi mesi, Marrale ha portato in diverse città italiane e non uno spettacolo con Silvia Mezzanotte, anche lei ex voce dei Matia Bazar. «Quella con il grande fondatore della band è un’avventura iniziata prima della pandemia. La scomparsa di Giancarlo Golzi, nel 2015, ha creato grave destabilizzazione nel gruppo provocando nel 2016 la mia fuoriuscita e l’anno successivo quella di Piero Cassano. Io e Carlo ci siamo incontrati qualche tempo dopo e abbiamo iniziato a progettare insieme uno spettacolo», aveva raccontato la donna.

I due sono stati contattati dalla società che detiene il marchio internazionale per l’organizzazione del tour Matia Bazar all’estero e loro, essendo titolati, hanno accettato. Intitolato La Nostra Storia, il progetto è un vero e proprio recital tra musica e parole attraverso i più grandi successi dei Matia Bazar, molti dei quali scritti proprio da Marrale.