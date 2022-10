Carlo III, nuova gaffe all’incontro con Liz Truss: «Sei ancora qui?»

Nuova gaffe per il re del Regno Unito, Carlo III. Il monarca ha incontrato la prima ministra britannica Liz Truss a Buckingham Palace in occasione della loro udienza settimanale. All’inchino e al saluto di Truss, tuttavia, Carlo III ha risposto con una certa goffaggine, e forse rammarico: «Di nuovo qui. Santo cielo. A ogni modo…».

Carlo III ha fatto una nuova gaffe, stavolta in occasione dell’incontro con la prima ministra britannica Liz Truss. Come da etichetta, una volta essere entrata nella lussuosa stanza di Buckingham Palace, Truss fa un inchino al monarca e lo saluta con una stretta di mano. Poi gli dice: «Sua maestà, ben ritrovato». Carlo III allora le risponde con una certa goffaggine: «Di nuovo qui. Santo cielo. A ogni modo…». Usando una serie di espressioni – «Back again. Dear oh dear. Anyway» – il monarca sembra trasmettere una via di mezzo tra il rammarico, lo sconforto e l’impacciato.

È possibile che si tratti soltanto di espressioni di circostanza utilizzate un po’ goffamente da Carlo III per avviare la conversazione. O, come altri hanno pensato, il saluto poco caloroso sarebbe sintomo dello scontento del Re per le ultime manovre del governo Truss. Le proposte economiche sventate dall’esecutivo hanno infatti causato uno storico crollo della sterlina, aggravando la già gravissima crisi finanziaria in cui verte il Regno Unito.

NEW VIDEO: King Charles holds the first of his weekly audiences with Prime Minister Liz Truss.

It happened today at Buckingham Palace pic.twitter.com/VibppWrT8C — Chris Ship (@chrisshipitv) October 12, 2022



Tradizionalmente il monarca e il primo ministro britannico si incontrano in un’udienza privata ogni settimana per discutere tra le altre cose della situazione del paese, ma è raro che vengano diffusi video o dettagli delle loro conversazioni. Carlo III è diventato re subito dopo la morte della regina Elisabetta II, sua madre, avvenuta lo scorso 8 settembre. Truss invece era stata nominata prima ministra il 5 settembre e il giorno successivo aveva avuto il suo primo incontro ufficiale con l’allora sovrana, due giorni prima della sua morte.