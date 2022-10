Carlo III, incoronazione il 6 maggio 2023: l’annuncio di Buckingham Palace

Buckingham Palace ha annunciato che Carlo III sarà incoronato il 6 maggio 2023. La cerimonia, ha comunicato il palazzo, sarà «rooted in longstanding traditions» ma cercherà al contempo di «reflect the monarch’s role today and look towards the future»: tradizione e rituale, dunque, ma con uno sguardo anche alla modernità adattando il rito ai tempi nei quali nasce il nuovo regno.

L’incoronazione di Carlo III il 6 maggio 2023

La comunicazione mette un punto alle speculazioni e alle previsioni in corso da giorni sulla data, con le ipotesi più forti che davano il 2 giugno come possibile giornata per l’evento – sarebbe stato anche il settantesimo anniversario dall’incoronazione di Elisabetta II nel 1953, avvenuta ben due anni dopo il passaggio di testimone dal padre Giorgio VI. La cerimonia, chiamata col nome il codice di Operation Golden Orb, sarà officiata dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby e prevede che a Carlo venga incoronato con la corona di St Edward seduto sulla sedia di quest’ultimo, nella quale è incastonata la leggendaria Stone of Scone simbolo del potere regale.

Solo due mila gli invitati e soltanto un’ora la durata dell’evento, contro le tre della madre e le cinque della regina Vittoria. Quanto agli abiti, i Pari del regno saranno in lounge suits anziché in manti ed ermellini e il monarca dovrebbe evitare di indossare i sei diversi abiti intrisi di storia plurisecolare come la madre.

Tra innovazione e tradizione

A dimostrazione della volontà di commissionare antichità e modernità, accanto alla sobrietà della forma troverà comunque spazio la tradizionalità della sostanza. A partire dal giuramento della corona, dall’atto solenne dell’incoronazione (sua e di Camilla come regina consorte) e dall’unzione con olio consacrato. Nessuna sedia in velluto come per la madre Elisabetta e il principe Filippo nel 1953, forse. E in cambio più diversità per riflettere un mondo che da allora ha subito molti cambiamenti.