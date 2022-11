Carlo III, la scelta animalista: «Niente foie gras sulle tavole reali»

«Confidiamo che altri seguano la guida del Re ed eliminino il foie gras dai menu a partire da questo Natale e oltre». Così Elisa Allen vicepresidente del Peta commenta la notizia che Carlo III ha scelto di eliminare il foie gras non sono dalla sua dieta, ma anche da quella della sua famiglia e da chiunque arrivi alla corte inglese per motivi istituzionali.

Carlo III, niente foie gras: perché

In realtà, non è una gran sorpresa. Da 10 anni a questa parte il Re – allora principe – aveva rinunciato al piatto francese nella sua tenuta, per sensibilizzare contro gli allevamenti e l’agricoltura intensivi. Secondo le associazioni che si occupano della tutela dell’oca e degli animali in genere, le oche vengono bloccate e fatte ingozzare, senza dare modo loro di muoversi. Poi, quando sono abbastanza grasse, si uccidono e si procede poi con la messa sul mercato. La crudeltà non si conclude con l’allevamento: anche i macelli sono intensivi e si organizzano in pochi mesi. Infine, anche a tavola la preparazione è molto pesante.

Per poterlo evitare, il Re ha promulgato un atto ufficiale che sarà valido in tutte le case appartenenti alla Famiglia Reale. Quindi, per volontà del Re, nemmeno William, Kate e i loro figli potranno mangiarne a casa Windsor (a titolo di esempio).

Il convincimento del Re

Gli attivisti del Peta – Persone per il trattamento etico degli animali – hanno ricevuto anche una lettera dallo staff del Sovrano, che attesta l’assenza del piatto crudele per gli animali nei menù di Buckingham Palace. In realtà, varrà per tutte le residenze dove si può trovare il Re.

Tra le novità recenti c’è anche quella di includere i fratelli Anna ed Edoardo al Consiglio di Stato, allontanando i principi Harry e Andrea. Il nuovo sovrano ha sempre sostenuto i temi ambientali, anche intervenendo come principe a eventi internazionali.