Carlo inviterà Harry e Meghan all’incoronazione

Carlo III è furioso per la docuserie Netflix in cui i Sussex raccontano la loro storia e lo strappo dalla famiglia reale, ma Harry e Meghan saranno comunque invitati alla cerimonia per l’incoronazione del nuovo monarca che si terrà a Westminster Abbey il 6 maggio. Lo scrivono i tabloid britannici. Nessun commento ufficiale da Buckingham Palace, ma una fonte ha fatto sapere che il re «ama entrambi i suoi figli».

Il giorno dell’incoronazione di Carlo coincide con il compleanno del nipote Archie

Stando a una fonte citata dal quotidiano britannico Daily Telegraph, la lista di invitati per l’evento verrà messa a punto nei prossimi mesi, ma «tutti i membri della famiglia reale saranno benvenuti», compreso il secondogenito di Carlo e la moglie. I media britannici sottolineano che il giorno dell’incoronazione di Carlo coincide con il quarto compleanno del primogenito dei Sussex, Archie, come a far intendere che Harry e Meghan avrebbero nel caso una scusa pronta per disertare l’evento in terra britannica.

Il 10 gennaio esce la temuta autobiografia di Harry

Carlo avrebbe deciso dunque di porgere ai duchi di Sussex un ramoscello d’ulivo. E, dicono a corte, difficilmente tornerà indietro su questa decisione, anche se l’autobiografia di Harry in uscita dovesse contenere nuove pesanti rivelazioni, dopo gli attacchi alla famiglia reale presenti nella docuserie di Netflix. Nei sei episodi, Harry e Meghan hanno rilanciato le accuse di razzismo, raccontato i rapporti difficili del principe con il fratello e il padre, denunciato i “giochi di palazzo” tenere sempre viva l’attenzione sulla Corona. C’è grande attesa adesso per Spare, il libro di memorie di Harry: 416 pagine che si preannunciano bollenti. Esce il 10 gennaio.