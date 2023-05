Carlo Fumagalli condannato a 22 anni: uccise la compagna facendola annegare nell’Adda

La sentenza è stata decisa poche ore fa dalla Corte d’Assise di Bergamo: Carlo Fumagalli, accusato di aver ucciso la compagna Romina Vento, è stato condannato a 22 anni di carcere. Accolta dunque la richiesta del pubblico ministero Carmen Santoro, che aveva chiesto che venisse riconosciuto, quale aggravante, il rapporto di convivenza con le attenuanti generiche. Durante il processo, erano presenti, oltre all’imputato, i parenti della vittima, nello specifico la madre e il fratello che si sono costituiti parti civili, insieme ai due figli minorenni della coppia.

Carlo Fumagalli condannato a 22 anni: riconosciuta l’aggravante

Al momento del femminicidio, sia Carlo Fumagalli che Romina Vento erano all’interno dell’auto per discutere sulla fine della loro relazione. Quando la donna ha confermato di essere intenzionata a lasciarlo, Fumagalli si è lanciato con l’auto nel fiume. Dopo aver atteso che l’abitacolo fosse colmo d’acqua, l’uomo avrebbe afferrato la testa della compagna e l’avrebbe annegata, scappando subito dopo e raggiungendo a nuoto l’altra sponda. I fatti si svolsero il 19 aprile 2022 a Fara Gera d’Adda (Bergamo).

La testimonianza durante il processo

Particolarmente indicativa la testimonianza dell’uomo durante il processo: «Non riesco ancora a credere a quello che ho fatto, anche perché in trent’anni insieme non abbiamo mai litigato, mai alzato la voce, non ho mai avuto atteggiamenti violenti nei confronti di Romina, nemmeno a livello verbale». I figli si sono costituiti parte civile. Secondo quanto appreso, l’uomo, al momento del gesto omicida, sarebbe stato capace di intendere e di volere.