Un posto al Solo

È stato avvisato nelle acque cristalline della Costa Smeralda Solo, il mega yacht di Carlo De Benedetti, un gioiellino da quasi 63 milioni di euro. L’ingegnere e la sua “ciurma” sono stati paparazzati da Chi, in edicola questa settimana. L’editore sta festeggiando il primo compleanno del quotidiano Domani in totale relax sul 72 metri uscito dai cantieri Tankoa di Genova con la moglie Silvia Monti e alcuni amici, tra cui Lilli Gruber. La giornalista di La7 è legata a De Benedetti da un’amicizia di lunga data. Non a caso, l’ingegnere è stato spesso ospite della sua trasmissione Otto e mezzo. Qualche dettaglio su Solo? Lo yacht può ospitare fino a 12 persone e dispone di palestra vetrata, spa, beach club e una piscina di sei metri.

I Bennifer sul Valerie

Ma quella di De Benedetti non è certo l’unica imbarcazione super lusso che questa estate ha solcato i mari italiani. Jennifer Lopez e il suo ritrovato amore Ben Affleck – i Bennifer – sono stati avvistati sul Valerie, 85 metri, nove cabine, dotato di eliporto, piscina, e spa. Il tutto per 1,2 milioni di noleggio a settimana. Il panfilo, costruito nei cantieri tedeschi Lürssen, ha un valore di 110 milioni di euro ed è in grado di ospitare 17 persone.

Il Nord dell’oligarca Mordashov

Sempre in Costa Smeralda è arrivato il Nord – 500 milioni di dollari per 142 metri, 20 cabine, cinque ponti, eliporto, cinema, palestre, centro estetico e addirittura un sommergibile, del magnate russo Alexey Alexandrovich Mordashov. Il 17 agosto lo yacht del presidente della Severstal aveva attraversato le acque del Canale di Piombino. Che c’è di male, si dirà. Invece a qualcuno quella passerella ha procurato un certo fastidio. Mordashov ha infatti sfoggiato il suo gioiello davanti alle Acciaierie Lucchini. Lo stesso stabilimento che l’oligarca dell’acciaio «ha abbandonato dopo aver riversato 700 milioni di debiti del Gruppo Severstal senza che nessuno gliene abbia mai chiesto conto», è stato lo sfogo di un operaio delle ex Lucchini sui social. A terra, «1200 dei suoi ex dipendenti sono da sette anni in cassa integrazione, gli altri 500 lavorano parecchio a singhiozzo e 3000 persone dell’indotto hanno perso il lavoro».

Il Flying Fox di Bezos avvistato alle Eolie

Al largo delle Eolie è stato invece visto il Flying Fox di Jeff Bezos. Costruito nel 2019 sempre dai cantieri Lürssen di Brema, questo super yacht è lungo 136 metri, batte bandiera delle Cayman, può ospitare fino a 25 persone e 50 membri di equipaggio. Nessuno ha però scorto sul ponte il patron Amazon. Si mormora dunque che il mega yacht sia stato noleggiato. Ma da chi? Se il valore dell’imbarcazione è di circa mezzo miliardo di dollari, una settimana di noleggio costa 3 milioni di euro.

L’Olivia O del miliardario israeliano Ofer

Tra Portofino, Capri e la Sardegna è stato visto anche l’Olivia O, il famoso super yacht del miliardario israeliano Eyal Ofer. Progettato e costruito dal cantiere norvegese Ulstein Verft, è lungo 90 metri e dispone di spa, cinema, palestra e piscina di 10 metri. Ovviamente non manca l’eliporto. Alle Eolie, tra Lipari e Panarea, è arrivato invece l’ecologico Artefact, 80 metri a propulsione ibrida (è alimentato da pannelli solari per i motori elettrici) di Mike Lazardis, il greco-canadese fondatore della BlackBerry. Costo? 150 milioni di euro. Davanti a Positano si è visto invece il mega yacht Al Mirqab di proprietà della famiglia dell’Emiro del Qatar Tamīm bin Hamad Āl Thānī. Costato 250 milioni di euro, è lungo 133 metri e può ospitare 24 persone in 10 suite e due suite vip.

Gli italiani: dal Main di Armani al Regina d’Italia di D&G

E poi ci sono naturalmente i vip nostrani. A fine luglio era ormeggiato a Ortigia il Main di Giorgio Armani. Verde militare, lungo 65 metri, lo yacht è stato varato nel 2008 ed è costato 40 milioni di euro. Lo stesso cantiere – il Codecasa di Viareggio – ha realizzato il Regina d’Italia di Dolce e Gabbana avvistato a Marina Piccola, Capri, davanti ai Faraglioni. Lungo 65 metri è costato circa 50 milioni. Il Cilento è stato scelto da Diego Della Valle: a Palinuro è apparso il suo Altair III. Lungo 59 metri, dispone di nove suite che possono ospitare 18 persone.