Carlo Cracco, menu di Capodanno: prezzo base di 500 euro (senza vino)

Il noto chef Carlo Cracco ha deciso di rivelare il menu per il grande cenone di Capodanno. Il prezzo? Come al solito si tratta di una cena luxury e il costo parte da 500 euro senza vino.

Il costo elevato del menu di Carlo Cracco per Capodanno

Il menu di Carlo Cracco per la cena di Capodanno parte da un prezzo di 500 euro e al suo interno non è incluso il vino. Infatti, all’interno del programma di pasti è prevista solo una bottiglia di vino selezionata dalla sua cantina. Manca dunque l’acqua ed eventuali altre bevande come spumante oppure champagne, un must per poter fare il brindisi di Mezzanotte e augurare Buon Anno ai propri cari. Chi lo vuole può decidere di abbinare al menu la degustazione di vini abbinati dal Sommelier che ha un costo aggiuntivo di 150 euro. Per questa ragione, il totale del costo per una cena a Capodanno nel ristorante di Cracco a Milano con bevande arriva a 650 euro.

Per molti ovviamente si tratta di una follia visto che il costo è esoso anche per l’alta cucina e non regge il confronto con altri ristoranti stellati presenti a Milano e Roma.

Cosa include il menu

Il menu di Carlo Craco per Capodanno include piatti raffinati e selezionati dal noto chef. Si parte con l’Insalata russa caramellata al Tartufo Bianco e con l’ostrica «Vert» alla brace, accompagnata da mela cotogna e bernese alla curcuma e yuzu. Si prosegue con la coda d’astice a vapore condita con kiwi, avocado e coriandolo per poi passare al Morbido allo zafferano, caviale e oro.

Il menu include anche Cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone e Riso mantecato all’aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro. Ancora, c’è da assaporare Salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, Tartufo Nero e bietole. Infine, si conclude con Crema leggera alla vaniglia, marroni canditi e cioccolato oltre alla piccola pasticceria.