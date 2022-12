Cottarelli alla serata Wind per il Natale, Ossini nuovo Pippo Baudo e le altre pillole del 23 dicembre

Se lo invitate a una festa, Carlo Cottarelli ci viene, eccome. E lo festeggiano, alla pari delle star del piccolo schermo. Un esempio? La serata di Wind per il Natale, nel romano palazzo Ferrajoli, proprio di fronte alla presidenza del Consiglio. Dove Cottarelli si intratteneva in amabili conversazioni con Iside Castagnola, avvocato e già apprezzatissimo componente del comitato media e minori presso il ministero dello Sviluppo Economico.

Massimiliano Ossini, la Rai del futuro

Se non lo conoscete, segnatevi bene il suo nome: Massimiliano Ossini. La Rai del futuro lo vedrà sempre più protagonista: ora si scalda con Linea Bianca il racconto delle “storie di montagna” che torna nel pomeriggio di Rai1. E sarà nelle case degli italiani nel pomeriggio di sabato 24 dicembre, a poche ore dal Natale. Gli auguri che arriveranno da Madonna di Campiglio e dalla Val Rendena saranno firmati tra gli altri dai donatori di sangue della Polizia di Stato. Ex modello, il 22 ha compiuto gli anni, e piace tanto a parecchi politici oggi al governo. Che già lo vedono come il prossimo Pippo Baudo.

La Fiorentina? Al museo

Nel cuore di Firenze, Opera Your Preview diventa punto vendita ufficiale dei biglietti per le gare in casa della Fiorentina. Nasce così la collaborazione tra Opera Laboratori, azienda leader nella gestione museale e concessionario ufficiale per i servizi aggiuntivi di musei come gli Uffizi, la Pinacoteca di Brera, il Parco Archeologico di Pompei, la Galleria dell’Accademia di Firenze e il Duomo di Siena, e l’Acf Fiorentina. Viene definita come «una sinergia virtuosa che unisce sport, arte e cultura all’interno di una realtà innovativa a pochi passi da Ponte Vecchio». Non solo: «Grazie alle immagini ad alta definizione proiettate alle pareti e al personale Opera Your Preview sarà possibile, infatti, dare informazioni e indicazioni su mostre, visite guidate, concerti, eventi speciali e da oggi anche sulle prossime partite che si giocheranno al Franchi». Sì, a Firenze anche la squadra di calcio diventa un museo.

MasterChef con l’assistente parlamentare

Venti concorrenti, tra i 19 e i 74 anni, provenienti da tutta Italia e non solo: ecco la Masterclass di MasterChef Italia di quest’anno, e che dalla prossima settimana, tutti i giovedì su Sky e in streaming su Now, sarà protagonista della nuova stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Venti grembiuli bianchi con su cuciti i nomi propri e un soprannome, conquistati dopo aver ottenuto l’unanimità dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nei Live Cooking, e sudato sette camicie durante le sfide. Molta curiosità nei palazzi della politica per la presenza di Ivana, assistente parlamentare 60enne di Roma, «due figli nati dal suo primo matrimonio (si è sposata giovanissima), mentre il suo secondo marito, ex uomo di chiesa, è scomparso l’anno scorso», come scrivono gli organizzatori.