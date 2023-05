Sirene americane per Cottarelli, Zafarana sposo e altre pillole dell’8 maggio

Sì, il richiamo dell’Università Cattolica è stato forte, almeno così dice Carlo Cottarelli, che ha rinunciato al seggio al Senato della Repubblica dopo che Elly Schlein è arrivata alla guida della segreteria del Partito democratico. Un incarico gratuito, a quanto dice lo stesso economista. Certo quel “fabbricato” a Washington denunciato da Cottarelli in cima alla sua situazione patrimoniale presentata al Senato non resterà disabitato, sussurra chi lo conosce bene. A lui l’America piace tanto. Comunque si sa che stare troppo tempo a Roma rischia di rovinare qualsiasi famiglia, per le continue assenze dal focolare domestico.

Israele va al Maxxi di Giuli

Per i 75 anni di Israele, lunedì 8 maggio l’ambasciata organizza un ricevimento nel Maxxi di Roma, il museo che era guidato da Giovanna Melandri e oggi da Alessandro Giuli. Nel 2018, in occasione dei 70 anni dalla nascita dello Stato israeliano, sempre al Maxxi vennero proposte 100 tra fotografie, schizzi, plastici e video per svelare Tel Aviv e le sue architetture e riscoprire gli influssi Bauhaus nella città. Oggi gli israeliani brinderanno anche all’arrivo a Roma del nuovo ambasciatore statunitense in Italia, Jack Markell, già governatore del Delaware e storico consulente McKinsey, oltre che manager Comcast Corporation.

C’è da festeggiare Verdini

Per il centrodestra è una giornata campale: bisogna festeggiare Denis Verdini. Il politico oggi spegne 72 candeline, ed è pronta una grande torta per lui. Potranno mancare gli Angelucci e Matteo Salvini alle celebrazioni verdiniane? E magari una telefonata di Silvio Berlusconi.

Matrimonio per Zafarana

Questa, per il generale Giuseppe Zafarana, sarà una settimana da ricordare per tutta la vita. Dal comando della Guardia di Finanza, dove è stato sempre amatissimo da tutti i militi, passa alla presidenza dell’Eni, ottenendo un cospicuo aumento di stipendio e così la garanzia di una vita agiata. E poi, lunedì 8 maggio, il matrimonio con la sua amata, dopo anni di convivenza. Una festa alla quale sono stati chiamati a partecipare tutti i big della politica e dell’economia.

Valdiserri e Di Caro sposi

Hanno vissuto una tragedia, la morte dell’amatissimo figlio Francesco, ucciso in un incidente stradale, travolto da un’auto mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo: Luca Valdiserri e Paola Di Caro, giornalisti del Corriere della Sera, si sposeranno presto in Campidoglio. L’annuncio è apparso tra i prossimi matrimoni del Comune di Roma.

Ventotene, Sommella show

Riparte il Ventotene Europa Festival, dove parteciperanno il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e quello dello Sport e dei giovani Andrea Abodi. Per le istituzioni europee hanno confermato la presenza l’ambasciatore di Spagna in Italia Miguel Fernández-Palacios, il rappresentante Ue in Svezia Niklas Wiberg, Antonio Parenti ed Elena Grech, capo e vice-capo della Rappresentanza Ue in Italia, Fabrizio Spada per l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e Michele Sciscioli, capo del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile. Giunto alla settima edizione, il festival è organizzato dall’associazione La Nuova Europa presieduta da Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza: è il suo show.