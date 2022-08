Carlo Cottarelli candidato comune di Parito Democratico e + Europa

Carlo Cottarelli sarà candidato con PD e + Europa. Durante una conferenza stampa organizzata da Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta, il politico ha annunciato la novità. “Ho accettato, ed è un grande onore” ha detto lo stesso Cottarelli collegato in conferenza. “È la prima iniziativa comune dopo la rottura di Azione. In tutta la mia lunga vita politica mai avevo visto un voltafaccia così repentino, immotivato e truffaldino, comunque andiamo avanti”, ha commentato Emma Bonino.

Carlo Cottarelli sarà candidato con PD e + Europa. Gli esponenti dei vari partiti hanno annunciato l’ingresso in coalizione del politico. “Voglio ringraziare Carlo Cottarelli. È un grande privilegio lavorare con lui”, ha detto Enrico Letta. Proprio il leader del Pd lo ha indicato come “una delle principali punte di diamante della nostra campagna elettorale. Rappresenta una sintesi dell’accordo che abbiamo sottoscritto con i nostri alleati la scorsa settimana“.

Cottarelli è direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano. Spesso era stato associato alla politica. Si era fatto il suo nome anche per le prossime elezioni regionali in Lombardia. Nel 2018 venne chiamato al Quirinale da Mattarella per un mandato esplorativo. Nell’ambito delle elezioni politiche del 2022 Cottarelli verrà sia nei collegi uninominali che in quelli proporzionali (come capolista) al nord, nella lista del Pd, ha aggiunto il segretario del Pd.

Le dichiarazioni di Cottarelli

“Ho accettato l’offerta che mi è stata fatta da Pd e Più Europa di essere un candidato comune per le prossime politiche. Per me è un passo importante, le prossime elezioni sono le più importanti che avremo per parecchi anni, si confrontano due visioni del mondo diverse, una conservatrice e una progressista, entrambe legittime, ma l’Italia deve decidere”, ha detto Carlo Cottarelli durante la conferenza stampa di Più Europa e Pd.

“Per me essere progressista vuole dire mettere al centro della vita politica la giustizia sociale come possibilità di crescita sociale che tutti debbono avere. E’ l’articolo 3 della nostra Costituzione”, ha aggiunto. “Serve una tassazione progressiva e non una flat tax che di progressivo non ha niente, essere progressista vuol dire guardare all’Ue come una entità politica che si deve sviluppare e non come a un capro espiatorio” ha sottolineato esprimendo “dispiacere” per l’uscita di Azione dalla coalizione di centrosinistra.