Carlo Calenda: «Governo Meloni? Non durerà più di sei mesi»

«Abbiamo rimarcato e confermato il fatto che Azione e Italia Viva saranno all’opposizione di questo Governo. Sarà un’opposizione senza sconti». Così Carlo Calenda esordisce nel suo discorso dopo le consultazioni al Quirinale, dopo aver ringraziato il presidente della Repubblica per il suo essere «punto di riferimento».

Carlo Calenda sul Governo Meloni

«Abbiamo ribadito (…) al Presidente [Mattarella ndr] la gigantesca preoccupazione per l’effetto del costo dell’energia immediatamente, all’accensione dei riscaldamenti. Crediamo che questo non sia ancora percepito a sufficienza (…). Riteniamo che questo possa essere un rischio sociale immediato per il nostro Paese» spiega il leader di Azione e del Terzo Polo. «Abbiamo perfettamente chiara l’importanza in democrazia del ruolo dell’opposizione a patto che l’opposizione sia non pregiudiziale fino a quando non sono rispettate due cose: il collocamento italiano nel mondo, in Europa e nella politica internazionale con i partner atlantici; e dal punto di vista dei diritti» continua, in riferimento alla vicenda delle intercettazioni a Berlusconi.

«In rapporto alle altre opposizioni, abbiamo detto al Presidente Mattarella che noi siamo pienamente disponibili a intavolare un rapporto sempre sulle questioni concrete e pratiche con le altre opposizioni, che non diventi però l’unità delle opposizioni contro (…)». In più, Calenda ha parlato solo in conferenza stampa del nome circolante come Ministero degli Esteri – Tajani, di Forza Italia – che avrebbe avuto in passato delle posizioni vicine alla Russia.

Cosa ha detto il leader del Terzo Polo da Damilano

Intervistato da Marco Damiliano a Il Cavallo e La Torre su Rai Tre, Calenda parla dello stato dell’arte al momento delle consultazioni e di Tajani. «Io penso che Tajani non è appropriato a fare il Ministro degli Esteri, perché fa parte di un partito che è di proprietà di Silvio Berlusconi, così che Berlusconi decide tutto e Tajani risponde a Berlusconi» spiega Calenda in trasmissione.

«Secondo me il Governo Meloni sa è molto difficile quanto perché c’è un attaccamento… Io credo poco, ma perché – come si vedeva dalla campagna elettorale – non erano d’accordo su nulla e sono rimasti non d’accordo su nulla» risponde Calenda.