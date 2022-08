La missione di Calenda: il travaso di nomi (e voti) da Forza Italia ad Azione

L’ammissione è arrivata direttamente da Carlo Calenda: vuole svuotare Forza Italia, prendere i voti in uscita dal partito di Silvio Berlusconi. «Posso mandare Fi sotto il 3 per cento», ha detto a chiare lettere il leader di Azione in un’intervista a Repubblica. Anche se per adesso sotto quella soglia, e precisamente al 2 per cento, è dato proprio Calenda, secondo un sondaggio di YouTrend-Sky. Però l’operazione di svuotamento è cominciata già da dirigenti e parlamentari. E non da ora. Si tratta della «parte sana di Forza Italia», secondo la versione – sicuramente interessata – dell’eurodeputato. I fatti sono sotto gli occhi di tutti, tanto che tra gli addetti ai lavori si parla di ForzAzione. Sul progetto calendiano c’è una bella spruzzata di azzurro. Le ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini sono soltanto la punta di diamante, da ostentare con tanto di conferenza stampa e la relativa promessa di un posto nella segreteria per dare un maggior peso all’operazione. Nei fatti, però, la migrazione è costante e va avanti da tempo: nelle ultime settimane c’è stata, per intendersi, solo un’accelerazione dettata dalla scadenza elettorale.

Diverse rotture dopo la mancata fiducia al governo Draghi da parte di Forza Italia

Il senatore Andrea Cangini, già direttore del Quotidiano nazionale, è stato uno dei nomi più rumorosi, finiti alla corte di Calenda, al di là del duo ministeriale. La rottura, come nel caso di Gelmini, è maturata in seguito alla decisione di Berlusconi sul mancato voto di fiducia al governo Draghi. Altri, oltre a Cangini, stanno andando via alla spicciolata da Forza Italia. Da Nord a Sud. È il caso del deputato veneto Roberto Caon, ex leghista vicino a Roberto Maroni, quindi da sempre ostile alla strategia di Matteo Salvini. Per questo aveva optato per l’adesione al partito di Berlusconi, accusato – nell’atto di commiato – di essersi ridotto «a costola del più becero populismo illiberale, razzista e qualunquista». Stesso percorso è stato fatto dalla parlamentare lombarda, Anna Lisa Baroni, fedelissima di Gelmini: «Non mi riconosco più in questa Fi, che ormai da tempo insegue Salvini e il suo populismo», ha affermato, sancendo la sua fuoriuscita.

Via anche la calabrese Giusy Versace e i campani Casciello e Russo

Lo smottamento da Forza Italia ad Azione è altrettanto consistente nel Mezzogiorno. La calabrese Giusy Versace, atleta paralimpica e volto televisivo per la sua partecipazione ad alcuni programmi, ha pubblicato un video, annunciando il suo passaggio sotto le insegne del progetto di Calenda. Si batterà per i diritti e per lo sport, ha garantito, promettendo lo stesso entusiasmo profuso in questi anni. Dalla Campania, invece, sono maturati due addii di peso ai berlusconiani. Su tutti Luigi Casciello, molto vicino alla ministra Carfagna, che non ha esitato a seguire la scelta della ministra. Significativa pure la decisione di Paolo Russo, che nella provincia di Napoli ha una roccaforte di voti. Il deputato ha formalizzato la rottura lo scorso primo agosto, giusto qualche giorno dopo rispetto agli altri. Si attende, secondo i rumor, la medesima mossa da Rossella Sessa, altra fedelissima di Carfagna, che ha lasciato Forza Italia, ma non ha ancora annunciato il passaggio ad Azione.

"Dietro ogni volto c'è una storia che merita di essere rappresentata. Mi sono sempre impegnata per lo sport, la disabilità e le pari opportunità. Per questo ho deciso di non lasciare in sospeso il lavoro avviato e di proseguirlo con impegno insieme ad #Azione".@GiusyVersace pic.twitter.com/Nqx7f1b6r1 — Azione (@Azione_it) August 5, 2022

Il primo della lista in questa mutazione è stato l’ex ministro Enrico Costa

E questa è solo la slavina avvenuta dopo la crisi di governo. La mutazione di ForzAzione stava avvenendo da mesi. Il primo della lista è stato l’ex ministro Enrico Costa, che già da due anni ha deciso di sposare la causa calendiana, facendosi alfiere delle battaglie garantiste. La sua carriera è sempre stata legata a Berlusconi, almeno fino a quando non ha deciso di seguire Angelino Alfano nella scissione e la fondazione del Nuovo centrodestra. Nel 2018 è stato accolto di nuovo nelle liste azzurre, Costa ha poi lasciato definitivamente i forzisti nell’estate 2020. Altri storici berlusconiani hanno seguito il modello-Costa. Un caso significativo è quello di Osvaldo Napoli, deputato piemontese, che nella scorsa primavera ha lasciato Coraggio Italia, a cui aveva aderito credendo nell’iniziativa di Giovanni Toti. Ma, come gli altri, era stato eletto con Fi, dopo una militanza di decenni con il partito berlusconiano. Insieme a lui, un’altra parlamentare piemontese in uscita dagli azzurri, Daniela Ruffino, ha scelto Calenda.

Berlusconiani a tutto tondo che diventano pentiti e abbracciano Calenda

E non è tutto. Nella segreteria di Azione, prima di Carfagna e Gelmini, c’era già una ex forzista: la senatrice Barbara Masini (iscritta alla componente al Senato di Azione dal febbraio 2022), indicata dall’eurodeputato come responsabile dei diritti umani. A chiudere il cerchio c’è infine Claudio Pedrazzini, con un trascorso da consigliere regionale in Lombardia di Forza Italia e prima ancora assessore provinciale a Lodi per l’allora Popolo delle libertà. Un berlusconiano a tutto tondo che ingrossa le fila dei tanti “pentiti” azzurri che vedono in Calenda il nuovo alfiere del liberalismo. Ben contenti della rottura con il centrosinistra a trazione Pd. Con lo scopo di picconare la loro vecchia casa politica.