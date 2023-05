Carlo III, gli auguri dei leader internazionali nel giorno dell’incoronazione

«Auguri al re Carlo III e alla regina Camilla per la loro incoronazione. La duratura amicizia tra gli Stati Uniti e il Regno Unito è una fonte di forza per entrambi i nostri popoli. Sono orgoglioso che la First Lady rappresenti gli Stati Uniti per questa storica occasione». Questo il tweet con cui il presidente Usa Joe Biden ha fatto gli auguri a Carlo e alla moglie Camilla, nel giorno dell’incoronazione. Biden, invitato alla cerimonia, non ha partecipato rimanendo negli States. Presente però la moglie Jill.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their Coronation. The enduring friendship between the U.S. and the U.K. is a source of strength for both our peoples.

I am proud the First Lady is representing the United States for this historic occasion.

— President Biden (@POTUS) May 6, 2023