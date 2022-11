Carla Rabezzana, chi è la cugina di Papa Francesco che attende il Pontefice ad Asti

«Era da tanto che voleva tornare in questi luoghi il mio compleanno è soltanto un’occasione». Così Carla Rabezzana, cugina di Papa Francesco, lo aspetta in provincia di Asti. La donna, 90 anni l’8 novembre, segue il percorso di fede di Bergoglio da 50 anni, ovvero dal 1974. In quel periodo, il Papa era trentenne ed era un sacerdote gesuita. In più, seguiva anche i ragazzi come docente. «Stava andando a Francoforte per motivi di studio» ha spiegato la donna. La cena con i parenti stretti è prevista per domani 19 novembre. Per l’occasione, arriveranno i parenti di Torino, Vaglierano e Tigliole.

Carla Rabezzana, la cugina di Papa Francesco di Asti

Quali sono i programmi per la cena? La cugina ha parlato di un arrosto e che non vede l’ora di vederlo. «Lo abbraccerò, prima di tutto, perché non ci vediamo dal tre anni, dalla fine del 2019, prima della pandemia, quando sono andata con i familiari in Vaticano. E poi faremo quattro chiacchiere, come facciamo almeno una volta al mese al telefono, da parenti che si vogliono bene. Gli chiederò del suo ginocchio, che ora lo fa soffrire. Me ne parla quando ci sentiamo al telefono» ha spiegato.

La donna ha raccontato che il Papa spesso le parla in dialetto torinese. Infatti, il nonno di Bergoglio era della provincia di Torino. Poi si trasferì, come tanti immigrati italiani. I parenti, però, sono rimasti a Torino. La signora, invece, dopo alcuni anni si era trasferita in provincia di Asti. C’è stato anche un periodo dove i due si vedevano tutti gli anni. «Spesso parliamo anche in piemontese, perché lui è molto legato a questa terra, che considera sua, non solo dei suoi genitori, e capisce benissimo il dialetto, i suoi nonni parlavano solo quello. Spesso lui mi chiede ‘Come stai?’ in piemontese e fa altre battute in dialetto. Poi mi chiede dei miei due figli, che vivono uno nel torinese e l’altro in provincia di Bergamo, e ricordiamo anche mio marito Angelo che non c’è più» ha spiegato Carla.

Lei ha seguito il percorso ecclesiale di Bergoglio

«Per il pranzo di sabato io e le altre cugine prepareremo un po’ di arrosto e tante verdure, lui ne mangia tante, soprattutto adesso, e poi il bunet, il budino a base di cacao tipico della cucina piemontese. La torta di compleanno la mangeremo invece domenica, al pranzo con il vescovo, dopo la Messa» ha concluso la donna.

I due sono molto legati tra di loro e Bergoglio l’avrebbe anche chiamata dopo la sua nomina a Papa.