Carla stasera su Rai: trama e cast del biopic con Alessandra Mastronardi

Una serata in compagnia della più grande ballerina italiana di tutti i tempi. Stasera 5 dicembre, alle 21,25 su Rai1, arriva Carla, biopic di Emanuele Imbucci sulla grande étoile Carla Fracci con Alessandra Mastronardi. Le tappe più emozionanti della vita della danzatrice eletta nel 1981 dal New York Times “prima ballerina assoluta”, massimo premio di categoria. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Carla, trama e cast del film stasera 5 dicembre 2021 su Rai1

La storia inizia dall’infanzia e adolescenza di Carla Fracci accompagnandola poi durante l’ascesa al successo, con particolare attenzione sulla decisione di dare alla luce un figlio. Una vera storia di coraggio e abnegazione in cui Carla, già a dieci anni, affronta le selezioni per entrare al Teatro alla Scala. Nonostante la direttrice Bulnès (Euridice Axen) la trovi gracile lei non si arrende e con la dedizione riesce a guadagnarsi un posto anche fra coloro che sono lì per diritto di nascita.

La prima tappa fondamentale della sua vita giunge all’età di 19 anni, quando il regista Luchino Visconti (Lorenzo Lavia) la sceglie per ballare Lo spettro della Rosa dopo l’esibizione di Maria Callas. La performance risulta un successo memorabile e segna l’inizio della sua ascesa. La brillante carriera la porta così a danzare sui più importanti palchi d’Italia, d’Europa e infine del mondo. Nel 1964 sposa il suo grande amore Beppe Menegatti (Stefano Rossi Giordani) e, qualche anno più tardi, rimane incinta. In tanti già parlano della fine della sua carriera, ma Carla decide di mostrare al mondo che una étoile può essere anche allo stesso tempo madre.

Torna nel 1970 ma, alla vigilia de Lo Schiaccianoci, la ballerina si fa male a una caviglia. L’aiuto della sua grande amica Ginevra (Paola Calliari) e della sua famiglia la aiutano a superare i momenti di sconforto, fin quando non sale sul palco per danzare assieme a Rudolf Nureyev (Léo Dussollier)

La consulenza della protagonista e il set nel Teatro alla Scala

Il film si ispira alla biografia Passo dopo passo – La mia storia che ripercorre il percorso soprattutto umano, ma anche professionale, dell’icona della danza italiana e mondiale. Nei suoi panni Alessandra Mastronardi, che ha recitato in un set che ha coinvolto per la prima volta in assoluto il Teatro alla Scala di Milano. Carla infatti è stato il primo progetto capace di aprire le porte del tempio lombardo per la realizzazione di un progetto televisivo. Oltre a Milano, diverse scene sono state girate a Roma e Orvieto.

Il biopic ha potuto contare la consulenza della stessa Carla Fracci, che ha dato il suo contributo prima della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 27 maggio per un cancro all’età di 84 anni. È stata la stessa ballerina, con l’aiuto del marito Beppe Menegatti e della storica collaboratrice Luisa Graziadei, a scegliere il cast. Lo ha rivelato la protagonista Mastronardi in un’intervista a Sorrisi: «Carla è anche venuta sul set. Per interpretarla mi ha dato una sola direttiva assoluta: la serietà».