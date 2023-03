Francia, Carla Bruni a Parigi su un cumulo di rifiuti: «Grazie sindaca Hidalgo»

Carla Bruni fa polemica su Instagram e attacca la sindaca della città di Parigi Anne Hidalgo. Su Instagram infatti, la Bruni ha fatto dei commenti sarcastici e taglienti sulla tragica situazione rifiuti della capitale francese.

Le parole su Instagram di Carla Bruni

Carla Bruni ha pubblicato sul suo profilo social ufficiale Instagram una fotografia mentre si ergeva in piedi sopra un cumulo di rifiuti presenti in strada. L’ex first lady francese ha corredato la foto di emoji e di un commento sarcastico scrivendo: «Printemps!!! Ecco la Primavera! Here’s the spring!». La Bruni ha poi aggiunto: «Merci, Anne Hidalgo». Si tratta di una frecciatina tagliente alla sindaca socialista di Parigi Anne Hidalgo, visto che lo sciopero dei netturbini a Parigi è giunto al sedicesimo giorno. I commenti sotto al post hanno acclamato Carla Bruni infatti alcuni hanno detto: «Che bell’odore di primavera» e ancora: «Brava Carla, abito a due passi! Questi rifiuti sono insopportabili». Altri però hanno criticato la Bruni: «Facile attaccare una donna! Un po’ di sorellanza,no? Gli agenti municipali hanno diritto di scioperare».

La situazione tra le strade di Parigi è drammatica

La situazione dei rifiuti, criticata anche da Carla Bruni, ha raggiunto un livello critico. Infatti, proprio quest’oggi il comune ha deciso di attivare una speciale unità di crisi per cercare di risolvere il problema. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha appoggiato le proteste e gli scioperi contro l’esecutivo, ma «invita alla calma ed esorta il governo a ritirare la riforma e ad avviare il dialogo con le parti sociali». Ieri la spazzatura rimasta in strada a Parigi è scesa a 9.300 tonnellate, un risultato migliore rispetto a quello dei giorni scorsi, visto che il picco è stato raggiunto venerdì dal momento che sono stati abbandonati in strada e sui marciapiedi oltre diecimila tonnellate di rifiuti.