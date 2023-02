Carla Bruni: marito, figli, canzoni e duetto con Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023

Al Festival di Sanremo 2023 ci sarà anche Carla Bruni, che salirà sul palco dell’Ariston insieme a Colapesce e Dimartino nella serata delle cover e dei duetti di venerdì 10 febbraio. Insieme canteranno una versione di Azzuro di Adriano Celentano. Ma chi é Carla Bruni?

Chi è Carla Bruni

Carla Bruni è una cantante e top model Italiana nata il 23 dicembre 1967 a Torino. Ultima di tre figli, proviene da una famiglia che ha costruito la sua ricchezza sulla produzione di pneumatici. Entrambi i genitori, comunque, hanno avuto un percorso artistico: il padre, Alberto Bruni-Tedeschi, è un compositore di musica atonale mentre la madre, Marisa, è una pianista concertista. Della famiglia d’origine di Carla Bruni si é parlato molto nel corso degli anni visto che, solo dopo la morte del padre, la cantante e top model ha scoperto che in realtà suo papà era un’altra persona. Come rivelato dalla mamma Marisa nella sua autobiografia, Care figlie vi scrivo, infatti, il padre biologico di Carla Bruni sarebbe l’imprenditore italo-brasiliano Maurizio Remmert.

Le canzoni

Tra i suoi brani più noti di citano:

Quelqu’un M’a Dit

Les Froleuses

No Promises

Le Ciel Dans Une Chambre

Bang Bang (my Baby Shot Me Down)

Le Plus Beau Du Quartier

La musique est trop forte

Il marito e i figli

Carla Bruni è nota al grande pubblico soprattutto per essere stata la moglie di Nicolas Sarkozy quando quest’ultimo era diventato presidente della Repubblica francese. Ricopriva, dunque, il ruolo di premiere dame. Prima di questa relazione, tra il 2000 e il 2001, la top model ha avuto un figlio con un altro uomo, Raphael Enthoven. Il figlio della coppia, Aurelién Enthoven, è nato il 20 giugno 2001, ed è noto che sia uno studioso di politica che divide la sua vita tra Parigi, la Gran Bretagna e New York. Qualche anno fa del ragazzo si era parlato soprattutto per alcuni video pubblicati sul suo canale YouTube nei quali palesava delle idee politiche estremiste, sfociate anche in attacchi antisemiti contro le origini ebree della madre. Insieme a Sarkozy, con cui è ancora sposata, ha invece avuto una figlia, Giulia, nata nel 2011.