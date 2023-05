Carla Brunelli, chi era la moglie di Marino Bartoletti: la causa della morte

Carla Brunelli era l’inseparabile compagna di vita di Marino Bartoletti, uno dei più celebri giornalisti sportivi della tv italiana. La donna si è però purtroppo spenta nel 2016 in modo tragico e imprevisto. Ecco cosa le è accaduto.

Chi era Carla Brunelli, la moglie di Marino Bartoletti

La donna, che al momento del decesso aveva 65 anni, aveva condiviso tutta la vita con il marito giornalista. Un matrimonio idilliaco il loro (che andava avanti fin dal 1974) dal quale erano nate due figlie (Cristina e Caterina, che avevano reso i due nonni di tre nipoti). Di lei Bartoletti aveva parlato, molto emozionato, in occasione di una recente puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotta da Serena Bortone dove è spesso ospite. In trasmissione, Bartoletti si era limitato a commentare: «Non ci sono parole che possano descrivere il dolore per la morte di Carla. […] Se n’è andata la nonna più meravigliosa del mondo».

Alla collega, Bartoletti aveva anche rivelato che, in qualche modo, sente ancora la presenza della defunta moglie accanto a lui. A proposito aveva infatti aggiunto: «Sono devoto alla Madonna del Fuoco, la protettrice di Forlì. L’immagine risale al 1400, scampò ad un incendio divampato durante la notte in una scuola della città. Viene conservata in Duomo, nel mio studio tengo un suo quadro. Nel momenti dolorosi della vita sono stato in grado di cogliere i suoi segni, mi hanno dato un grande e forse inatteso conforto».

Le cause della morte

La donna ha perso la vita rimanendo schiacciata in una porta scorrevole mentre era impegnata nelle quotidiane pulizie di casa. Il suo corpo senza vita era stato trovato proprio dallo stesso giornalista, che aveva immediatamente lanciato l’allarme. Purtroppo, a nulla era servito l’intervento dei medici accorsi sul posto, che non avevano potuto fare altro che confermare il decesso.