Addio lunghi cavi e noiose ore passate nel tentativo di sbrogliarne la matassa. La ricarica degli smartphone oggi è wireless. Molti dei nuovi device, sia che possediate un cellulare Apple o uno dei tanti dispositivi dotati di sistema operativo Android, hanno in dotazione la ricarica senza fili, molto più comoda e, in alcune situazioni, anche molto più rapida rispetto ai vecchi metodi. Wired ha testato oltre 50 accessori compatibili con ogni tipologia di device, selezionandone i migliori per ogni gusto e utilizzo. Ne esistono di vari tipi, dal caricatore Stand (che consente al device di mantenere una posizione verticale) ai piccoli pad, molto simili ai powerbank portatili. Ecco i cinque accessori più interessanti disponibili anche sul mercato europeo, utilizzabili sia sul comodino di casa che in auto durante la guida.

La top five dei caricatori wireless

1. Wireless dock Native Union: design e prestazioni

Fra i migliori caricabatterie presenti sul mercato, secondo Wired merita una menzione speciale il prodotto di Native Union. La grande struttura circolare ha un bel design (e soprattutto non graffia il telefono), inoltre la base in acciaio e le impugnature in silicone impediscono qualsiasi scivolamento o dondolio involontario. La luce LED è sul retro ed emette un bagliore molto tenue, pertanto in una stanza buia non crea alcun fastidio al sonno pur assicurando l’utente che il device è correttamente in carica. Compatibile con iPhone e con smartphone Android, consente la ricarica sia in senso verticale sia orizzontale e ha in dotazione un cavo Usb di tipo A e uno di tipo C da 2 metri. Il prezzo, sul sito di Native Union, è di 69,99 euro.

2. Anker PowerWave Pad e Stand: ottimo rapporto qualità-prezzo

Per chi gioca al risparmio, può scegliere tra i due prodotti di Anker, il PowerWave Pad e lo Stand. Realizzati in plastica con rifinitura gommosa sul fondo, dono dotati di un piccolo LED che emana luce blu quando il device è in carica e che lampeggia in caso di problemi. Entrambi gli accessori hanno in dotazione un cavo Micro Usb da 1,2 metri, ma sono privi di adattatore per l’alimentazione. Il prezzo è veramente accessibile, tanto che li si può trovare sui vari siti di e-commerce a 15,99 euro.

3. Google Pixel Stand: la scelta da comodino

Pixel Stand di Google è il preferito di Wired per il comodino. Non occupa molto spazio, la finitura soft-touch lo mantiene fermo e il bordo ondulato fa sì che il telefono rimanga sempre saldo al suo posto. C’è un piccolo LED sul davanti, ma si illumina sotto il silicone, quindi è appena visibile e non disturba il sonno durante la notte: la luce è bianca quando è lo smartphone in carica e arancione in caso di problemi. Il prezzo, sul Google store, è di 79 euro.

4. Apple MagSafe: perfetto per gli iPhone 12

La ricarica magnetica è il punto di forza di Apple MegSafe, il miglior accessorio secondo Wired per i possessori dell’ultimo nato della casa di Cupertino, l’iPhone 12. Il magnetismo infatti impedisce al device di muoversi involontariamente durante la ricarica, velocizzata grazie alle bobine perfettamente allineate. Il lato negativo invece è rappresentato dalle dimensioni del cavo, disponibile solo da 1 metro. Il prezzo, sul sito di Apple, è di 45 euro per la versione singola, mentre sale a 149 euro per quella che consente la ricarica simultanea di due dispositivi.

5. iOttie Wireless Car Charger: il top per la macchina

La ricarica wireless ha rivoluzionato anche il viaggio in auto, eliminando dalla plancia e dalla manopola del cambio l’intricata matassa di cavi che rischiavano solo di danneggiare la guida. Secondo Wired, il miglior accessorio senza fili è quello di iOttie, disponibile in due versioni: una dotata di ventosa per il cruscotto o il parabrezza e una che si aggancia alla plancia. Il supporto ha una porta Micro Usb per collegare il cavo in dotazione, la cui altra estremità va inserita nell’accendisigari. Include una seconda porta Usb di tipo A con cui caricare simultaneamente un altro telefono. Il prezzo, sui principali siti di e-commerce, è di 54,99 euro.