Uno degli incubi maggiori è uscire di casa con la batteria dello smartphone in rosso. I dispositivi mobile sono ormai estensioni del nostro corpo, ecco perché quando si scaricano ci sentiamo spaesati. L’importante però non è solo ricaricare le batterie ed essere pronti a ore di utilizzo, ma farlo nel più breve tempo possibile. È quindi importante avere tra le mani il caricatore giusto, capace di garantire il massimo risultato in pochi minuti. Il New York Times ha di recente stilato una lista dei migliori accessori per dare nuova vita a smartphone, tablet e notebook. Che vi troviate in auto oppure a casa, ecco quali sono disponibili anche in Italia, distinti in base alla categoria di riferimento.

I migliori caricatori per smartphone Android o iOS

Ogni iPhone rilasciato da Apple a partire dal 2017 è in grado di ricaricarsi tre volte più velocemente rispetto al passato: ha solo bisogno dell’accessorio e del cavo giusti. Questo perché i moderni iPhone possono sfruttare una tecnologia chiamata USB Power Delivery (PD), che è abilitata dallo standard USB-C. Dato che, a partire da iPhone 12, Apple non fornisce più il caricatore nella confezione, ma solo un cavo USB-C con connettore Lightning, è diventato necessario provvedere da soli. Ecco una guida dei migliori prodotti, i quali andranno bene anche per gli smartphone Android: basta solo ricordarsi di sostituire il cavo USB-C di Apple con uno classico o Thunderbolt.

Anker QC 3.0, affidabilità a poco prezzo

Fra i migliori accessori c’è indubbiamente Anker QC 3.0. Sinonimo di affidabilità, è uno dei migliori caricabatteria dato che concentra una porta USB molto potente e smart in un design compatto. L’ingresso lavora a una potenza massima di 2.4 Ampere e migliora con la tecnologia PowerIQ, capace di rilevare il dispositivo collegato e fornire una corrente ideale per una ricarica supersonica, salvaguardando la vita della batteria. Su Amazon è molto economico, dato che è disponibile al prezzo di 13,99 euro.

Anker Poweport, una porta per ogni device

Se invece avete bisogno di caricare più dispositivi in contemporanea, fra gli accessori consigliati c’è la gamma Anker Powerport. Su Amazon sono disponibili accessori che vantano da due fino a ben sei porte USB, con quest’ultimo capace di erogare fino a 60 watt totali e di lavorare a potenza massima di 12 Ampere. Ottimo sia per gli smartphone che per smartwatch e tablet, in modo da non dover rinunciare a nulla. Il prezzo su Amazon è di 44,90 euro.

Rampow e Ugreen, per ricariche veloci

Da sottolineare anche il Rampow da muro 39W che, con soli 20,99 euro, arriva a 3 Ampere e supporta fino a due dispositivi in contemporanea e l’Ugreen, considerato da molti fra i top di gamma di categoria. Vanta infatti due porte diverse, una USB-C basata sull’avanzata tecnologia USB Power Delivery 3.0 e una USB classica di tipo A. Può caricare un iPhone 12 al 54 per cento in soli 30 minuti. Considerando che il prezzo su Amazon è di soli 19,99 euro, è un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Nekteck PD 45W, il migliore per l’auto

Non sempre è possibile caricare il proprio smartphone o tablet a casa. Per questo è fondamentale avere anche in auto un accessorio in grado di venire incontro durante il momenti di difficoltà. Il New York Times ha considerato anche questa evenienza, selezionando il miglior accessorio: il Nekteck PD 45W.

Sebbene non rappresenti una spesa proprio economica – su Amazon ha un costo di 83,68 euro – consente di caricare velocemente telefoni, tablet e laptop sulla sua porta USB-C e contemporaneamente caricare un secondo telefono sulla sua porta USB-A. Se si possiede un device Apple, la porta USB-C può caricare un iPhone circa tre volte più velocemente (a 18 watt) del caricabatteria da muro che Apple forniva in dotazione con i suoi telefoni. Il traffico non sarà più un problema, dato che Nekteck PD 45W ricarica il telefono da zero al 54 per cento in appena mezz’ora.

Caricatori per notebook

Come sostiene il Nyt, «c’è stato un tempo in cui acquistare un caricatore per laptop era difficile e costoso, ma i computer con ricarica USB-C hanno reso tutto più facile». Ecco i due migliori accessori per ricaricare il proprio pc.

Nekteck 60W USB-C GaN, qualità certificata

Se volete sostituire il caricabatteria del vostro pc portatile oppure ne volete uno extra per l’ufficio o la casa, la prima scelta non può che essere il Nekteck 60W USB-C GaN Charger. È in grado di caricare rapidamente tutti i notebook con ingresso USB-C alla massima velocità. Il Nekteck è anche più piccolo di qualsiasi altro caricabatteria da 60 o 65 watt disponibile in circolazione e viene fornito con un cavo staccabile. Questo accessorio, come la maggior parte dei prodotti Nekteck, è certificato USB Implementers Forum (USB-IF), il che significa che una terza parte indipendente lo ha testato e si è assicurato che soddisfi le specifiche di prestazioni e sicurezza. Su Amazon è disponibile una versione con 5 ingressi a 62,99 euro.

Anker Nano II, l’energia nel palmo della mano

Come sostengono gli esperti del New York Times, non sempre bisogna puntare alla massima qualità. In tal caso, uno degli accessori più interessanti presenti sul mercato è l’Anker Nano II. Capace di stare nel palmo della mano grazie alle sue piccolissime dimensioni (è grande solo 3 centimetri), è ideale per ricaricare tutti i dispositivi che richiedono meno di 30 Watt di potenza. È perfettamente in grado di fornire elettricità a Macbook, iPhone 12, Samsung Galaxy S21 e Note 20. Il tutto con una spesa di soli 34,99 euro.