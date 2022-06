Caricabatterie universale, trovato l’accordo. Cosa cambierà?

Le istituzioni Ue hanno raggiunto un accordo sulla proposta legislativa per introdurre un caricabatterie universale unico. I produttori dovranno predisporre per i dispositivi mobili dell’Unione europea un caricatore di tipo Usbc, in modo da ridurre gli sprechi. Ecco cosa cambierà con il caricabatterie universale unico in Unione Europea.

Caricabatterie universale in UE, cosa cambierà?

Le nuove norme riguarderanno telefoni cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali cuffie e auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili ricaricabili. La direttiva segna una sconfitta per Apple, che ha un diverso caricatore per i suoi iPhone e alcuni iPad. L’azienda, che usa il cavo lighting, ha protestato insieme ad alcune associazioni per i consumatori, battendosi ferocemente contro l’adozione di uno standard universale.

Il decreto introduce inoltre una tecnologia di ricarica rapida armonizzata (in modo che gli utenti potranno caricare i propri dispositivi alla stessa velocità con qualsiasi caricabatterie) e la separazione della vendita dei caricatori da quella dei dispositivi, allo scopo di ridurre i rifiuti elettronici. I produttori dovranno adeguarsi alla nuova norma entro l’autunno 2024. La norma tuttavia, contrariamente a quanto richiesto da legislatori, non è valida per i computer portatili, per i quali l’adozione è rinviata a 40 mesi dall’adozione.

L’obiettivo principale non è solo quello di ridurre i rifiuti elettronici, difficilissimi da smaltire, ma anche di tutelare i consumatori. Questi non dovranno più possedere caricabatterie distinti in base al dispositivo e secondo le stime potranno risparmiare fino a 250 milioni di euro all’anno.

La battaglia di Apple

Tra quelli che hanno fatto la battaglia alla norma dell’Unione Europea c’è sicuramente il nome di Apple. L’azienda utilizza ancora il cavo Lightning per ricaricare i suoi iPhone e una minoranza di iPad e sostiene che una misura del genere vada contro gli interessi del consumatore e rappresenti un freno per l’innovazione. Nel frattempo, però, la società di Cupertino si è adoperata per introdurre la Usb-C su una gran parte dei suoi iPad e dei Mac.