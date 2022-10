Caricabatterie universale entro il 2024: il Parlamento europeo approva la legge

«(…) il caricabatterie comune diventerà finalmente una realtà in Europa. Abbiamo aspettato più di dieci anni per queste regole, ma finalmente possiamo lasciare al passato l’attuale pletora di caricabatterie. Questa legge a prova di futuro consente lo sviluppo di soluzioni di ricarica innovative e andrà a vantaggio di tutti» spiega il relatore della nuova legge europea per il caricabatterie universale Alex Agius Saliba (S&D).

Caricabatterie universale, cosa cambia

«Sono tempi difficili per la politica, ma abbiamo dimostrato che l’Ue non è a corto di idee o soluzioni per migliorare la vita di milioni di persone e per ispirare altre parti del mondo a seguirne l’esempio» conclude il relatore. La legge prevede che il caricabatterie con USB Type-C, che è già in largo uso, diventi universale. Sarà valido non solo per smartphone, ma anche per tablet, fotocamere, e qualsiasi dispositivo che ha bisogno di essere caricato per funzionare. Nel 2026, la legge sarà valida anche per i computer portatili. In questo modo, i cittadini europei potranno fare scelte sostenibili e produrre meno rifiuti.

La normativa funzionerà per una serie quasi infinita di dispositivi. I produttori, anche di marchi diversi, dovranno per normativa produrre dispositivi e caricabatterie con questa modalità se vogliono venderli nell’Unione Europea. In generale, la normativa è valida per i dispositivi che hanno bisogno di una ricarica di massimo 100 Watt. La legge fissa anche dei paletti per non creare situazioni dove un unico produttore risponde ai requisiti richiesti.

Quanto risparmieranno gli europei

I cittadini europei risparmieranno fino a 250 milioni di euro e circa 11mila tonnellate di rifiuti all’anno con questa semplice novità. Come funziona ora? Dopo l’approvazione del Parlamento Europeo, il tutto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea entro 20 giorni. Poi, ogni Paese ha tempo 1 anno per recepire la legge e un altro anno per poterle applicare nel proprio Paese.

Le regole sono valide per i dispositivi che si produrranno da questo momento in poi, non per quelli già venduti e già prodotti. Infatti, per questo le normative si estendono al 2024 e al 2026.