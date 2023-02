Caressa e Bucciantini litigano in diretta: «Il possesso palla non esiste»

Fabio Caressa e Marco Bucciantini sono i protagonisti di uno dei video più rilanciato sui social dagli appassionati di calcio di tutta Italia. Durante la classica puntata di Sky Calcio Club, in onda su Sky Sport, è stato il conduttore a scontrarsi con uno dei suoi opinionisti. Prima lo ha interrotto a più riprese, durante un acceso confronto sul concetto di possesso palla. Poi lo ha ripreso, sottolineando di essere il padrone di casa: «Sono io che faccio intervenire te qui dentro». Il dibattito non è piaciuto ai fan, che sui social hanno criticato l’atteggiamento di Caressa e difeso il giornalista Marco Bucciantini.

Il possesso palla divide Caressa e Bucciantini

«Possesso palla non vuol dire niente», inizia Caressa, che prosegue sottolineando che «statisticamente non esiste. Quando passa il pallone a lui, mentre la palla va lì, di chi è la palla, mia? No. Non significa niente». Bucciantini risponde: «E allora dimmi tu cosa significa che le squadre prime in classifica hanno il maggior possesso palla. Hanno la palla tra piedi». La controrisposta infiamma il dibattito, con Caressa a interrompere più volte l’ospite: «Ma non c’entra niente. Sono più forti, per forza hanno la palla tra i piedi. Parti da una statistica che non esiste. Buccia, il possesso palla è una cosa che non esiste».

Caressa: «Qui ti faccio intervenire io»

Poi si inserisce Paolo Di Canio, ex calciatore di Lazio e West Ham, che prova stemperare i toni. Ma Bucciantini insiste: «L’ho lasciato intervenire…». E anche qui viene interrotto da un Caressa risentito: «Casomai sono io che faccio intervenire te qui dentro, cartellino giallo per te». Sui social sono stati tanti gli utenti che hanno accusato Caressa di «arroganza» o di «non sapere cosa dice».