Il cardinale Angelo Becciu è indagato anche per associazione a delinquere

Il pubblico ministero vaticano Alessandro Diddi ha reso noto che il cardinale Angelo Becciu, già imputato nello storico processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, risulta indagato per associazione a delinquere insieme ad altre persone.

Il promotore di giustizia lo ha confermato in apertura della 37/a udienza del processo contro il religioso – considerato storico perché è la prima volta che un cardinale viene giudicato da giudici laici. Qui ha infatti riferito dell’esito della rogatoria per l’ipotesi di reato associativo, nell’ambito della quale il Tribunale di Sassari ha trasmesso in Vaticano i risultati degli accertamenti condotti sulla Cooperativa Spes di Ozieri guidata dal fratello di Becciu, Antonino.

Durante le indagini, incentrate sulla compravendita-truffa di un palazzo al centro di Londra, gli inquirenti hanno infatti fatto emergere prestiti e donazioni di 100 mila euro partiti dalla Segreteria di Stato verso la diocesi di Ozieri tramite la suddetta cooperativa. «Tracce di pesanti ingerenze della curia romana sull’attività della diocesi», le ha definite Diddi.

A ciò si aggiunge la questione del forno, aperto dalla Spes con i soldi vaticani, nel quale far lavorare persone in difficoltà: le 927 bolle di trasporto per la consegna di 18 mila chili di pane alle parrocchie sarebbero infatti documenti falsi. Relativi, cioè, a consegne avvenute nel 2018 ma realizzati poche settimane prima dell’avvio del processo nel 2019. Nessuno dei panettieri, tra l’altro, ha riconosciuto la propria firma nei documenti di trasporto.

La telefonata col Papa

Tra i documenti in possesso della magistratura è infine emersa, conservata nel telefono della nipote del porporato, la registrazione di una telefonata che Becciu ha avuto con il Papa il 24 luglio del 2021, vale a dire tre giorni prima dell’apertura del processo e 20 giorni dopo l’operazione a cui si sottopose il Pontefice. L’audio è stato ascoltato in aula dopo che il pubblico è stato fatto uscire.

L’obiettivo della chiamata, con il Papa ancora in stato di sofferenza, sarebbe stato quello di «spingere Francesco ad affermare circostanze di una qualche utilità» per il processo che stava per iniziare. Risulta piuttosto evidente che la registrazione sia avvenuta all’insaputa del Pontefice, che sia stata fatta dal Becciu in collaborazione con la nipote Maria Luisa Zambrano e che fosse presente anche una terza persona di sesso maschile che ai predetti dava del lei.