Carburanti, addio allo sconto: domani scade il taglio delle accise

Carburanti, il taglio delle accise non sarà prorogato. Infatti, non è presente nella nuova Legge di Bilancio. Lo sconto previsto sulle accise era stato definito dall’allora Governo Draghi a marxo 2022 ed era stato prorogato di volta in volta fino al 31 dicembre. Nella nuova normativa per il bilancio dello Stato, valida con l’arrivo del nuovo anno, non ci sarebbe alcun riferimento a una proroga di questo incentivo. I costi davanti alle stazioni di benzina potrebbero aumentare secondo le associazioni per i consumatori.

Carburanti, taglio accise non prorogato: previsti rincari

Lo sconto era pari a 0,18 euro al litro all’inizio, ma poi era passato a 30 centesimi al litro dallo scorso novembre 2022. Ora il taglio delle accise non ci sarà più, perché non ci sono state né una proroga, né un rifinanziamento della misura. Secondo le associazioni per i consumatori, i danni per i cittadini si mostrerebbero due volte: la prima al momento di fare il pieno, la seconda quando si dovranno acquistare i generi di prima necessità.

Infatti, molti di questi sono trasportati su gomma e questo costo di trasporto potrebbe ricadere sul consumatore finale, che si potrebbe ritrovare costretto a pagare di più alla cassa. L’assenza dello sconto porterà nelle casse dello Stato circa 7,3 miliardi di euro, utili per far quadrare i conti.

Nessuna proroga nella Legge di Bilancio

In più, oggi il prezzo di benzina e diesel è sceso rispetto a quando era stato introdotto lo sconto. Infatti, oggi 30 dicembre il greggio vale 78,6 dollari al barile, mentre il Brent è arrivato a 83,7 dollari al barile.

La benzina arriva quindi a costare in media 1,625 euro al litro, mentre il diesel arriva a 1,689 euro al litro. Per la benzina, non si vedeva un prezzo medio così dal giugno 2021, mentre per il diesel non si vedeva un prezzo così basso dal 31 gennaio 2022.