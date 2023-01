Carate Brianza, incendio nel laboratorio di pasticceria della scuola di In-Presa

All’interno delle Fabbriche Formenti, a Carate Brianza, è scoppiato improvvisamente un incendio. Sembra che abbia preso fuoco il laboratorio di pasticceria della scuola di In-Presa ma i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e non c’è nessun ferito.

L’incendio a Carate Brianza

L’incendio a Carate Brianza è scoppiato all’interno delle Fabbriche Formenti presenti in via Vergani. Tutto ciò ha causato un grande spavento perché all’interno c’erano gli studenti e allievi dell’istituto professionale In-Presa. Subito dopo l’allarme si sono attivati i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto e hanno monitorato la situazione. Sembra che l’incendio sia scoppiato nel primo pomeriggio e che abbia bruciato i locali del sottotetto adibiti a deposito e magazzino.

Il tutto nelle immediate vicinanze del laboratorio di pasticceria chiamata «Il Buono di In Presa». Sul posto sono accorsi anche membri della polizia locale e i carabinieri di Carate Brianza. Questi ultimi si sono occupati delle operazioni di sgombero e hanno fatto in modo che non si creasse caos nelle vicinanze dell’incendio.

Le condizioni degli alunni coinvolti nell’incendio

Ovviamente, gli alunni presenti nell’edificio di Carate Brianza sono stati fatti evacuare per motivi di sicurezza. Tra loro c’era grande spavento e panico ma secondo i dati trapelati, nessuno è in gravi condizioni. Il peggio è stato sventato grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a intervenire in modo veloce sul luogo dell’incendio.

In queste ore poi, stanno continuando le indagini delle autorità. Infatti, non è ancora chiaro come l’incendio possa essere scoppiato nelle vicinanze del laboratorio dell’istituto didattico In Presa. Gli agenti stanno cercando indizi e tentando di ricostruire la dinamica così da individuare le cause del rogo. In particolar modo, si cerca l’elemento che ha dato vita alla scintilla che è divampata nella copertura in lamiera e nel rivestimento in lana di roccia per l’isolamento.