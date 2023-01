Caraglio, incendio al caseificio Moris: «Ho visto distruggere tutta la mia vita»

«È iniziato tutto con la gente che lavorava dentro, non abbiamo capito. È successo tutto all’improvviso, come fosse una bomba. Forse il cortocircuito di una cella frigorifera». Così Franco Morisiasco titolare del caseificio Moris di Caraglio, in provincia di Cuneo, racconta l’incendio

Caraglio, incendio al caseificio Moris

«Però mica finisce qua. Nella mia vita ho avuto momenti molto difficili e ho sempre girato le cose all’incontrario. Per fortuna l’incendio non ha toccato l’allevamento e il nostro latte. Non voglio mollare i nostri negozi e la nostra storia per ripartire ancora meglio di prima» precisa il titolare. L’incendio è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 10 gennaio. Il fuoco non avrebbe colpito tutta l’attività, ma solo la parte dove si rivendono i prodotti e la zona dove si passa dal latte alla mozzarella.

In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, alcuni addetti avrebbero cercato di salvare gli animali presenti nelle stalle e di gettare acqua sul fuoco. Non sono riscontrati feriti nel momento in cui si scrive. I vigili del fuoco sono impegnati nella giornata di oggi e in quella di domani, 11 gennaio, per raffreddare la zona e smassare. Stando a una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un cortocircuito, che si sarebbe verificato all’interno del capannone.

Cosa è successo

Sembra che alcuni addetti avrebbero visto uscire del fumo dalle celle frigorifere prima dello scoppio dell’incendio. L’azienda avrebbe 11 punti vendita sparsi sul territorio. Ancora da accertare le dinamiche che avrebbero portato al cortocircuito e come questo si sia poi trasformato nell’incendio. salvi anche i 1200 animali che si trovavano nelle stalle al momento dell’incidente.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco da Busca e da Caraglio. Sul posto è arrivata anche la sindaca Paola Falco accompagnata dai carabinieri e dalla polizia locale.