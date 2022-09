Carabinieri, maresciallo di 39 anni si spara con la pistola di ordinanza

Poco distante dalla sua vettura, con in mano ancora la pistola. Così i colleghi Carabinieri hanno trovato un maresciallo di 39 anni. L’uomo si è sparato in uno spiazzale panoramico situato sulla foce del fiume Platani. Il 39enne si sarebbe fermato sulla provinciale di un piccolo paese in provincia di Agrigento prima di compiere il tragico gesto.

Maresciallo si spara con la pistola di ordinanza

A quanto si apprende, l’uomo si sarebbe fermato a Eraclea Minoa, in provincia di Agrigento, lungo la strada provinciale che collega con il centro Cattolica Eraclea. Il 39enne lavorava presso la alla tenenza di Ribera. A lanciare l’allarme è stata la moglie, che, non vedendo il marito tornare in tarda mattinata, ha avvertito subito i suoi colleghi, indicandone la scomparsa.

Ancora ignote le motivazioni che hanno portato il maresciallo al gesto estremo. I colleghi che lo hanno ritrovato senza vita non hanno potuto fare altro che disporre il trasferimento della salma.

Non è l’unico caso

Un caso simile era accaduto lo scorso 9 settembre, quando un altro carabiniere 39enne, di Cervia, si è tolto la vita nella caserma dove lavorava a Rimini. In quel caso, si trattava di un carabiniere forestale. L’uomo non aveva lasciato un biglietto di addio. Un altro carabiniere si era sparato a Fermo, lo scorso 31 maggio. L’uomo era un sottotenente di 55 anni. In quel caso, l’uomo era stato ritrovato dalla moglie, tornata dopo aver fatto alcune commissioni.

Il caso era accaduto 24 ore dopo un altro suicidio, ma di un poliziotto. L’uomo aveva 50 anni e aveva premuto il grilletto nella sua auto, a pochi chilometri dalla sua abitazione in un lido. Secondo l’Osservatorio Suicidi in Divisa nel 2022, sono in 51 le persone in divisa che hanno scelto questa strada per porre fine alla propria esistenza, ma non sono ancora chiare le dinamiche di questo tragico fenomeno.