Captain Phillips stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Paul Greengrass dirige Tom Hanks in Captain Phillips – Attacco in mare aperto, in onda stasera 30 marzo alle 21.25 su Rai2. Adattamento dell’autobiografia dell’omonimo protagonista, si basa su una storia vera e racconta il dirottamento della nave mercantile americana nel 2009 per opera di quattro pirati somali. Nel cast anche l’esordiente Barkhad Abdi, la cui performance ha ricevuto il plauso della critica. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Captain Phillips – Attacco in mare aperto, trama e cast del film stasera 30 marzo 2023 su Rai2

Protagonista del film di Greengrass è Richard Phillips (Tom Hanks), comandante della nave portacontainer Maersk Alabama. L’uomo vive nel Vermont assieme alla moglie Andrea (Catherine Keener) e i suoi due figli, ma un giorno deve lasciare la famiglia per imbarcarsi in una difficile missione. Deve infatti andare nel Corno d’Africa con la sua nave per distribuire cibo, medicine e mezzi agricoli alle popolazioni povere di Mombasa, in Kenya. Qualche giorno dopo la partenza, durante una tradizionale esercitazione di routine antipirateria, Phillips nota sul radar due barche in avvicinamento. Temendo un’imminente azione di attacco alla sua nave, ordina ai membri dell’equipaggio di prepararsi all’emergenza e avvisare la UK Maritime Trade Operation di Dubai.

Fingendo di rivolgersi a una nave da guerra, Phillips riesce a spaventare solo una delle due imbarcazioni, ma l’altra finisce in panne e deve abbandonare l’attacco. Nonostante ciò, il giorno dopo la Maersk Alabama è di nuovo nel mirino dei pirati, che stavolta riescono a salire a bordo. Si tratta di una squadriglia somala sotto il comando di Abduwali Muse (Barkhad Abdi), decisa a dirottare la nave e derubare l’intero carico. Intanto la notizia dell’attacco giunge all’attenzione del cacciatorpediniere USS Bainbridge sotto il comando di Frank Castellano (Yul Vazquez). Il capitano si metterà presto in contatto con la Casa Bianca, dove i vertici Usa sono alla ricerca di una soluzione pacifica. La situazione precipita quando i somali decidono di portare Phillips sulla costa per chiedere un ulteriore riscatto.

Captain Phillips, 5 curiosità sul film di stasera 30 marzo 2023 su Rai2

Captain Phillips, il film di basa su una storia vera

Pur prendendosi qualche licenza cinematografica, il film di Greengrass racconta pedissequamente eventi reali. Il regista ha infatti adattato Il dovere di un capitano, autobiografia che lo stesso Richard Phillips scrisse e pubblicò dopo l’attacco alla sua Maersk Alabama nell’aprile 2009. L’evento, già di per sé unico, è passato alla storia in quanto si trattò del primo dirottamento di una nave americana in 200 anni di storia.

Captain Phillips, le polemiche per alcune scene poco fedeli

Nonostante un apprezzamento collettivo, il film ha incontrato diverse critiche soprattutto da parte di alcuni membri del vero equipaggio di Phillips. Dissero infatti che il comandante non si sarebbe comportato in modo eroico, risultando persino sprezzante del pericolo nonostante gli avvertimenti dei suoi.

Captain Phillips, le location del film fra Malta e Marocco

Pur narrando una storia che si verificò a largo dell’Oceano Indiano, il film è stato girato altrove. La troupe di Greengrass ha infatti effettuato le riprese fra Marocco e Malta. Il set ha coinvolto anche gli Stati Uniti, dalla Virginia al Massachussetts fra Boston, Lincoln e Norfolk.

Captain Phillips, l’incredibile esordio di Barkhad Abdi

Accanto alla star di Hollywood Tom Hanks recita, nei panni del pirata Muse, Barkhad Abdi, un esordiente assoluto sul grande schermo. Il giovane interprete somalo, poi naturalizzato statunitense, ha colpito tutti con la sua performance, tanto da ricevere la nomination ai maggiori premi internazionali. Grazie al successo del film, ha ottenuto un ruolo in produzioni come Il diritto di uccidere e Blade Runner 2049.

Captain Phillips, critica e incassi al botteghino

Acclamato dalla critica, il film ha ottenuto decine di nomination ai principali premi internazionali. Sei infatti le candidature agli Oscar, tra cui quella come “Miglior Film”, quattro ai Golden Globes e addirittura nove ai Bafta. Curiosamente, la pellicola si è aggiudicata soltanto una statuetta per la performance di Abdi, volto di Muse. Ottima anche la risposta del pubblico al botteghino internazionale. Partendo da un budget di appena 55 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 200 in tutto il mondo.