Captain Marvel stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Il Marvel Cinematic Universe torna in chiaro con un film in prima visione. Stasera 8 gennaio, alle 21.20 su Canale 5, sbarca infatti Captain Marvel, film del 2019 di Anna Boden e Ryan Fleck. La trama si concentra su Carol Denvers, pilota dell’aviazione americana vittima di ricordi frammentari e incompleti. La donna è però in realtà Captain Marvel, guerriera della razza Kree, finita sulla Terra a seguito di una battaglia nello spazio. Con l’aiuto dell’agente dello Shield Nick Fury cercherà di scoprire la verità e affrontare il suo nemico. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law e Lee Pace. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Il film è inoltre on demand su Disney+.

Captain Marvel, trama e cast del film stasera 8 gennaio 2023 su Canale 5

Il film in onda stasera 8 gennaio inizia ad Hala, capitale del regno Kree, con Vers (Brie Larson), pronta ad entrare nella Starforce Galattica, forza interstellare che si occupa di difendere il pianeta da invasioni ostili. Sotto il comando della Suprema Intelligenza (Annette Bening) e del mentore Yon-Rogg (Jude Law), lavora con dedizione e costanza. Tuttavia, pur risultando una delle migliori nel suo campo, non ha alcun ricordo di quale sia il suo luogo di nascita o chi siano i suoi genitori. Nel corso del suo addestramento, finisce al centro di un combattimento con i rivali Skrull, esseri mutaforma che mirano al dominio dell’Universo. Il loro leader Talon (Ben Mendelsohn) la sottopone a un interrogatorio mentale, ma prima di riuscire a scoprire dati per lui essenziali, Vers fugge con una capsula di salvataggio.

Il viaggio fra le stelle la conduce sulla Terra nell’anno 1995. L’approdo sul nostro pianeta, unito ai postumi dell’interrogatorio di Talos, risvegliano in lei nuovi ricordi. Scopre così di essere originaria degli Stati Uniti e di essere stata Carol Denvers, pilota della US Air Force. Ripercorrendo i frammenti della sua memoria, si imbatte nella vecchia amica Maria Rambeau (Lashana Lynch), che la credeva morta in missione. Intanto fa la conoscenza di un giovane Nick Fury (Samuel L. Jackson), agente dello Shield, servizi segreti americani, e del suo aiutante Phil Coulson (Clark Gregg). Gli Skrull però la seguono e rintracciano anche sulla Terra, tanto da spingerla nuovamente alla fuga in attesa di risvegliare definitivamente i suoi poteri.

Captain Marvel, 5 curiosità sul film stasera 8 gennaio 2023 su Canale 5

Captain Marvel, Brie Larson è allergica ai gatti

Fra i protagonisti del film c’è indubbiamente Goose, un gatto che segue da vicino le avventure della protagonista. Per interpretarlo, sul set sono stati chiamati quattro felini che, curiosamente, non hanno mai condiviso la scena con Brie Larson. L’attrice ne è infatti allergica, pertanto in ogni scena si è dovuti ricorrere alla riproduzione digitale.

Captain Marvel, il ringiovanimento di Samuel L. Jackson

CGI protagonista del film anche per quanto riguarda due attori del cast. Samuel L. Jackson e Clark Gregg, rispettivamente volto di Nick Fury e Phil Coulson, hanno infatti subito un forte make-up digitale per tornare al loro aspetto negli Anni ’90. Poco fa Disney ha presentato il suo nuovo sistema FRAN, capace di cambiare l’età di un soggetto tramite l’intelligenza artificiale in pochi secondi.

Captain Marvel, Jude Law ha chiesto consiglio a Robert Downey Jr.

Il film con Brie Larson segna anche l’esordio nel Marvel Cinematic Universe di Jude Law. L’attore britannico ha detto durante le interviste promozionali, come riporta Imdb, di aver chiesto consiglio per la sua parte al collega in Sherlock Holmes Robert Downey Jr. Quest’ultimo, volto di Iron Man in numerosi film, gli avrebbe consigliato di non pensare all’intera e complessa narrazione, suggerendogli «di fare semplicemente il suo».

Captain Marvel, l’ultimo cameo di Stan Lee

Stan Lee, icona e a lungo presidente della Marvel Comics, morì a quasi 96 anni nel novembre 2018, poco dopo la fine delle riprese del film. Captain Marvel è pertanto l’ultimo progetto in cui ha recitato i suoi ormai proverbiali cameo, in cui appariva nei panni di un personaggio secondario e collaterale. Qui interpreta se stesso nell’atto di leggere la sceneggiatura del film Generazione X, uscito nelle sale italiane nel 1995.

Captain Marvel, il sequel in arrivo a luglio

Il personaggio di Carol Denvers tornerà ancora una volta nel Marvel Cinematic Unvierse. Il 28 luglio infatti uscirà nei cinema italiani The Marvels, secondo capitolo della saga. La trama vedrà la protagonista finire in un wormhole anomalo che la legherà ancora una volta al popolo Kree. Al suo fianco ci sarà anche Khamala Khan alias Ms Marvel, già vista nell’omonima serie tv con il volto della giovane Iman Vellani.