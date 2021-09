Sotto la capra l’orso crepa

Pochi animali riescono a sopravvivere all’attacco di un orso grizzly. A volte, però, una battuta di caccia può diventare un incubo anche per i grandi predatori. È il caso di un esemplare femmina dell’entroterra del Canada ucciso da una capra di montagna. I resti del grizzly, che pesava solo 70 chilogrammi, erano stati rinvenuti il 4 settembre scorso da un escursionista nei pressi del sentiero del Burgess Pass vicino a Field, nella Columbia Britannica. L’autopsia ha però confermato che l’orsa è rimasta uccisa a seguito delle ferite inferte al collo e sotto le ascelle dalle corna della sua preda. «I grizzly attaccano solitamente dall’alto», ha detto al Guardian David Laskin, esperto di fauna selvatica di Parks Canada. «Inoltre tendono a concentrarsi sempre sulla testa e sulle spalle. Stavolta però la risposta difensiva della capra ha avuto la meglio».

Le capre di montagna possono arrivare a pesare 125 kg e le loro corna misurano fino a 30 cm

Le capre di montagna possono arrivare a pesare fino a 125 chilogrammi e le loro corna nere, che spesso sono simili a pugnali, raggiungono in alcuni casi la lunghezza di 30 centimetri. Sebbene popolino le vette, di tanto in tanto tendono a pascolare più in basso entrando nell’habitat dei grandi orsi. «I grizzly cacciano molto spesso le capre», ha continuato Laskin. «Questo è però il primo caso mai documentato di una preda che uccide il suo cacciatore. In passato erano giunte segnalazioni di eventi simili, mai confermate».

La caccia del grizzly alla capra in un video del 2018

Nel 2018, un elicottero aveva avuto modo di riprendere l’attacco di un grizzly nei confronti di una capra di montagna e il suo cucciolo nel parco nazionale di Yoho, sempre in Canada. Nel video, si può vedere l’orso nel tentativo di farsi strada su una sporgenza rocciosa prima di abbandonare la caccia a causa del terreno per lui troppo impervio. «Gli orsi corrono molti rischi quando cercano di inseguire gli ungulati sulle montagne», ha concluso Laskin. «Questi eventi ci ricordano però quanto la natura possa essere imprevedibile e ricca di sorprese».