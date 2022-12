Capodanno, i riti benauguranti a tavola e non solo

Alcuni ci credono, altri sono irriducibili, altri ancora scettici. Ma i riti scaramantici di Capodanno sono comunque diffusi nelle portate delle tavole italiane. Curiosi di sapere quali sono i cibi che fanno l’occhiolino a ricchezza, salute, benessere? Tag43 ne ha scelti cinque, che vantano una lunga tradizione.

Lenticchie: da sempre promettono soldi e guadagni

Promettono soldi e guadagni, le lenticchie, da sempre associate alla moneta per la loro forma dal profilo tondeggiante. Il legume che per eccellenza si consuma a San Silvestro è coltivato fin dall’antichità perché ricco di principi nutritivi. E si abbina a piatti di carne, cucinati soprattutto nei mesi invernali, come contorno di preparazione semplice e rapida. Il primo gennaio le lenticchie sono servite in umido con il cotechino, a stemperare con la loro delicatezza il sapore salato di un insaccato fatto con le budella del maiale e nato come piatto contadino ideale per essere mangiato nel periodo freddo da chi, facendo lavori pesanti, aveva bisogno di un forte apporto calorico. Il cotechino, confezionato già nel Cinquecento dai “beccai”, i macellai, ora viene proposto con i legumi, magari su crema di patate, per un tocco più elegante.

Melagrana: fertilità per i semi rossi protetti dal guscio rosato

Legato all’idea di fertilità per i semi rossi protetti da un guscio leggermente rosato, che sembra sul punto di sbocciare, la melagrana è considerato benaugurale in vista dell’anno nuovo. E presentato durante le festività a fine pasto assieme ad altri frutti per il suo sapore dolce, o con secondi piatti, di gusto preferibilmente intenso. Radicato in tutto il bacino mediterraneo, dove si è diffuso dall’area stretta fra Iran e catena himalayana, la melagrana è anche associato al concetto di protezione: la sua scorza dura è una barriera di difesa per i chicchi lucidi e delicati, quindi a livello simbolico rappresenta un riparo sicuro dagli eventuali problemi che potrebbe portare l’immediato futuro.

Peperoncino rosso: uno dei portafortuna più amati

Tiene ben lontana la malasorte da sempre, il peperoncino rosso, diventato uno dei portafortuna più amati nel nostro Paese, dove, soprattutto al Sud viene appeso alle finestre in festoni e mazzetti, o venduto come bouquet. Si pensa infatti che la sua tinta accesa e il sapore molto piccante siano in grado di scoraggiare la sfortuna e i guai, tenendoli appunto alla larga. Anche in considerazione del colore, che per San Silvestro spesso la fa da padrone sia nell’abbigliamento sia nella biancheria intima, può essere proposto come elemento decorativo, per dare un tocco vivace a dei segnaposto personalizzati, a una composizione floreale oppure a un centrotavola a tema natalizio.

Uva: 12 acini da mangiare allo scoccare della mezzanotte

Una tradizione spagnola, che ha preso piede anche a casa nostra, vuole che l’uva funga da richiamo nei confronti della ricchezza. Per Capodanno, a mezzanotte esatta, quando scoccano i 12 fatidici rintocchi, andrebbero mangiati al ritmo dettato dall’orologio altrettanti acini, per incoraggiare un flusso di denaro in entrata nel corso del nuovo anno. Il numero dei chicchi corrisponde anche a quello dei mesi, più o meno fortunati a seconda del grado di dolcezza dell’uva. Il rito sarebbe nato a fine Ottocento nella capitale iberica, come segno di burla e protesta nei riguardi degli esponenti del potere, che cenavano molto lautamente, proibendo però le feste all’aperto tanto care al popolo, che prese quindi l’abitudine di salutare il prossimo futuro nei pressi della Real Casa con il prodotto delle vigne.

Scatola di doni molto poveri: carbone, presa di sale grosso…

C’è ancora chi riempie una scatolina con doni molto poveri, ma carichi di significato, secondo gesti la cui origine si perde nella notte dei tempi. All’interno di una piccola confezione destinata alle persone più vicine vengono inseriti una moneta, simbolo naturalmente di averi e prosperità, un pezzettino di carbone, come augurio di potersi sempre scaldare, oggi tornato purtroppo di assoluta attualità anche in Italia, e una presa di sale grosso, che rappresenta il cibo e quindi l’auspicio di sfamarsi. Il sale nei Paesi caldi, affacciati sul Mediterraneo, fin dall’antichità era particolarmente prezioso, perché necessario per conservare nei mesi soleggiati i cibi che diversamente avrebbero rischiato di deteriorarsi.