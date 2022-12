Capodanno, caldo anomalo e temperature alte: le previsioni

Niente cappotti o giacconi pesante, ma clima con temperature nettamente al di sopra degli inverni tradizionali. Il 2022, che il Cnr ha incoronato come anno più caldo dal 1800 a oggi in Italia, non poteva che chiudersi con un caldo anomalo. Dopo un Natale al sole, con punte da primavera inoltrata soprattutto al centro sud, le previsioni parlano di un anticiclone africano che raggiungerà il Mediterraneo e fermerà l’aria fredda proveniente dal Nord Europa. Gli esperti parlano di picchi che rischiano di superare i 20 gradi, come già accaduto durante la vigilia di Natale e il 25 dicembre. Sarà un Capodanno quasi primaverile.

Caldo Capodanno: temperature sopra i 20 gradi

L’avvicinamento al Capodanno sarà diverso tra Nord e Sud Italia. Nei prossimi giorni, infatti, una perturbazione atlantica interesserà le Regioni nel nord del Paese, mentre da Roma in giù proseguirà una sorta di primavera anomala che sta colpendo il Sud e le isole ormai da oltre dieci giorni. Ma l’Italia tornerà ad omogeneizzarsi già sabato. L’arrivo dell’anticiclone africano, che prenderà forza proprio a ridosso della notte di San Silvestro, spingerà via il freddo artico proveniente dal Polo Nord e riscalderà ancora una volta l’Italia. I meteorologi parlano di picchi di temperature che potrebbero superare anche i 20 gradi, come già successo nei giorni scorsi in Sicilia e Calabria.

I primi giorni del 2023

Il trend di caldo anomalo non si interromperò, però, l’1 gennaio. L’anticiclone non lascerà l’Italia e l’area del Mediterraneo per diversi giorni, forse fino all’Epifania. Dal 6 gennaio potrebbero quindi calare le temperature, portando l’inverno nel Paese. Dalla Russia arriverà aria fredda sia dalle Alpi Giulie sia dalla valle del Rodano. Gli italiani dovranno dire addio per qualche settimane al clima primaverile vissuto fin qui, intervallato da qualche pioggia. Secondo il Cnr il 2022 è stato per l’Italia un anno da record, il più caldo dal 1800. Per l’intera Europa, invece, è terzo posto, a livello globale il quinto.