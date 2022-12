Capodanno in Musica, stasera su Canale 5 il concerto con Federica Panicucci

Tutto pronto per salutare definitivamente il 2022 e abbracciare il 2023. Stasera 31 dicembre, intorno alle 21 su Canale 5, andrà in onda Capodanno in musica, il tradizionale concerto di fine anno di Mediaset. In diretta da Genova, con la conduzione di Federica Panicucci, si aspetterà la mezzanotte in compagnia delle migliori canzoni italiane con grandi ospiti sul palco. Attesi, fra i tanti, Annalisa con la sua Bellissima e Rocco Hunt. E ancora, Patty Pravo, Luigi Strangis e le ballerine di Amici. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Capodanno in Musica, tutti gli artisti del concerto stasera 31 dicembre 2022 su Canale 5

Il concerto di fine anno avrà inizio alla conclusione del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, in onda a reti unificate alle 20.30. Il live di questa sera sarà in diretta da Piazza De Ferrari di Genova, dove si avvicenderanno grandi artisti della musica italiana. Sul palco Annalisa che probabilmente canterà Bellissima e il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis con Tienimi Stanotte. In scaletta anche Baby K, Anna Tatangelo, Blind, Erwin, Big Boy, Follya e Mamacita. I giovanissimi attendono anche Riki, i Kolors, Rocco Hunt e Fabio Rovazzi con i suoi tormentoni tipici dell’estate. Non mancheranno anche grandi volti del cantautorato italiano. Sul palco di Capodanno in Musica gli ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, oltre a Fausto Leali, Patty Pravo e Ivana Spagna. Completano la scaletta i Gemelli DiVersi e Johnny Scandal assieme alle tre ballerine di Amici Rita, Cricca e Angelina.

Alla conduzione della serata ci sarà Federica Panicucci, che torna dopo l’ottima esperienza dell’anno scorso. Durante la serata, collegamenti con le città di Bari e Matera dove si svolgono altri concerti di fine anno. Sui due palcoscenici anche Boomdabash, La Rappresentante di Lista, Rkomi e Gigi d’Alessio. L’evento sarà poi in diretta radiofonica su diverse stazioni nazionali grazie ai rispettivi conduttori nel backstage del concerto. Per Radio 105 ci sarà Daniele Battaglia, mentre Fernando Proce racconterà l’evento per R101. Enzo Ferrari sarà in collegamento per Radio Bruno, Davide Lentini per Radio Monte Carlo, Linda Pani di Radio Piterpan e Manuel Saraca per Radio Subasio.