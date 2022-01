Capodanno in musica, stasera su Canale 5: anticipazioni, scaletta e ospiti dell’evento

Federica Panicucci ritorna su Canale 5 con Capodanno in musica, in onda stasera, venerdì 31 dicembre 2021, a partire dalle 21. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, la padrona di casa e un ricchissimo parterre di ospiti accompagneranno il pubblico in platea e quello a casa alle porte del nuovo anno. Tra performance live, momenti di intrattenimento e tante risate. A giudicare dal rapido sold out dei biglietti, il successo della serata pare assicurato.

Capodanno in musica: le cose da sapere sul programma in onda stasera su Canale 5 alle 21

Capodanno in musica: gli artisti costretti a dare forfait

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, oltre ad Al Bano e a Pio&Amedeo, a casa in quarantena perché positivi al Covid, sono stati costretti a dare forfait per lo stesso motivo anche il deejay Andrea Damante, i Gemelli Diversi e Michele Zarrillo. Nonostante il dispiacere per la loro assenza, la produzione è riuscita tempestivamente a rintracciare dei sostituti. Evitando, così, di stravolgere eccessivamente una scaletta pronta ormai da mesi.

Capodanno in musica: tutti gli ospiti in scaletta

Tra gli ospiti che saliranno sul palcoscenico di Capodanno in musica, salvo inconvenienti dell’ultima ora, figurano Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.

Capodanno in musica: una serata dedicata a sostenere Obiettivo Alberi

L’evento sarà anche occasione per sostenere Obiettivo Alberi, una nuova raccolta fondi dedicata all’ambiente. Con un impegno biennale, Mediafriends ha deciso di sostener il progetto di Fondazione Alberitalia per rimboschire la Foresta dei Violini, una parte del bosco di Paneveggio, in provincia di Trento, distrutta dalla tempesta Vaia nel 2018. L’obiettivo è farla rinascere, ripristinandone l’habitat, la flora e la fauna caratteristica

Capodanno in musica: dove vedere e sentire il programma

Oltre che su Canale 5, Capodanno in musica andrà in onda in diretta anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.