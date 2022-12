Capodanno ed Epifania, i programmi in onda su Rai, Mediaset e Sky

Archiviato il Natale, è già pronta la scaletta per Capodanno e l’Epifania di Rai, Mediaset e Sky con i cult del passato e non solo. Pinocchio di Matteo Garrone, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, Gli aristogatti e la Carica dei 101 sono alcune delle proposte che allieteranno pomeriggi e serate di grandi e piccini.

I programmi in onda a Capodanno

I cartoni della Walt Disney fanno parte della memoria di ognuno di noi e in questo periodo dell’anno scandiscono la maggior parte dei momenti. Questo l’elenco con la programmazione prevista per le prossime due festività:

31 dicembre 2022

Se Rai 1 come ogni anno accompagna la fine dell’anno con la serata di festa L’anno che verrà, Rai 2 punta ad un grande classico proponendo alle 21:20, Gli Aristogatti. La programmazione di Italia1 parte alle 19:30 con The Mask – Da zero a mito per poi proseguire alle 21:30 con Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre.

1 gennaio 2023

Il nuovo anno parte con una grande prima serata di Rai 2 che propone, domenica 1 gennaio alle 21.25 , Pinocchio di Matteo Garrone. Rai 1 punta, come tradizione degli ultimi anni, allo spettacolo Danza con Me di Roberto Bolle in onda sempre alle 21.25.

Su Canale 5 il pomeriggio è dedicato al romanticismo con il film C’è [email protected] per te alle 14.00 e a seguire, alle 16.45, Un Natale a 4 zampe. Su Italia 1 alle 16:20 si potrà guardare Cinderella Story, alle 21:20 Il cosmo sul comò mentre alle ore 23:35 spazio al grande cinema con La leggenda di Al, John e Jack. Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, andrà in onda Jurassic World – Il dominio.

I programmi durante l’Epifania

Venerdì 6 gennaio 2023

Spazio alla commedia all’italiana su Rai 2, che alle 21.20 presenta La Befana vien di notte di Michele Soavi. Su Canale 5, alle ore 21:20, Il giorno più bello del mondo mentre Italia 1 lascerà spazio all’azione con Batman v Superman: Dawn of Justice alle 21.20. Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo.