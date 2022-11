Il capo ufficio stampa della Fifa ha fatto coming out in Qatar

Gianni Infantino, in un discutibile discorso alla vigilia del Mondiale in Qatar, per difendere il Paese ospitante ha detto (tra le altre cose) di sentirsi gay. Una provocazione, con tanto di critica all’Occidente ipocrita, che ha fatto molto discutere. Ebbene, a margine della conferenza stampa del presidente della Fifa, il capo ufficio stampa del massimo organismo calcistico Bryan Swanson ha fatto di più, rivelando con un vero atto di coraggio la propria omosessualità.

🗣 “I am sitting here in a privileged position on a global stage as a gay man in Qatar. Just because Gianni Infantino is not gay, does not mean he does not care.” FIFA’s Director of Media Relations Bryan Swanson defends FIFA president Gianni Infantino pic.twitter.com/uqwzIHLfcE — Football Daily (@footballdaily) November 19, 2022

Il coming out di Bryan Swanson

«Vorrei dire qualcosa approfittando di questa occasione. Sono qui in Qatar in una posizione privilegiata, di fronte a tutto il mondo, come uomo gay», ha detto Swanson nel suo coming out, aggiungendo di credere alle rassicurazioni di Doha secondo cui tutti i visitatori, indipendentemente dall’orientamento sessuale, saranno i benvenuti nel Paese arabo. «Alla Fifa ci prendiamo cura di tutti. Siamo un’organizzazione inclusiva. Ho diversi colleghi omosessuali. Sono pienamente consapevole del dibattito e rispetto pienamente il diritto degli altri a pensarla diversamente. Capisco. Ma so anche per cosa stiamo combattendo». Swanson, 42 anni, è originario di Edimburgo e in passato ha lavorato come reporter di Sky Sport News, prima di diventare nel 2021 capo delle relazioni della Fifa con i media.

Cosa aveva detto Infantino in conferenza stampa

«Oggi ho sentimenti forti. Oggi mi sento qatarino, mi sento arabo, mi sento africano, mi sento gay, mi sento disabile, mi sento un lavoratore migrante», aveva detto Infantino, per poi puntare il dito contro l’ipocrisia dell’Occidente: «Per quello che noi europei abbiamo fatto in giro per il mondo negli ultimi 3 mila anni, dovremmo scusarci per i prossimi 3 mila anni prima di iniziare a dare lezioni morali alle persone».