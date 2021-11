Assalto a Capitol Hill: Trump trema, chiesti 4 anni per lo sciamano

Sono giorni importanti nel processo agli assalitori di Capitol Hill. Secondo quanto stabilito da un giudice federale degli Stati Uniti, infatti, la commissione del Congresso che indaga sui fatti violenti dello scorso 6 gennaio può rilasciare i documenti che potrebbero coinvolgere l’ex presidente Donald Trump. La corte ha sottolineato che il rilascio della documentazione permetterebbe «la volontà combinata dei rami legislativo ed esecutivo di studiare gli eventi che hanno portato agli attacchi e di prendere in considerazione una legislazione per impedire che tali eventi si verifichino mai di nuovo». Questa scelta rischia di rappresentare un duro colpo a Trump, che vede bocciato il proprio ricorso e non potrà più appellarsi alla segretezza dei documento della Casa Bianca. «I presidenti non sono re e il querelante non è presidente», recita l’ordinanza della giudice Tanya Chutkan. Una decisione contro cui hanno deciso di appellarsi gli avvocati dell’ex presidente, che però hanno poco tempo prima della consegna degli atti in questione.

Capitol Hill: chiesti oltre 4 anni di reclusione per lo sciamano

Intanto tra gli assalitori di Capitol Hill è Jacob Chansley il più bersagliato dall’accusa. La richiesta per lo “sciamano” è stata di 51 mesi di prigione, la più alta finora proposta. I procuratori hanno giustificato tale richiesta specificando che «gli atti dell’imputato Chansely, ora diventato un criminale famoso, lo hanno reso il volto pubblico dell’assalto al Capitol». L’unico assalitore condannato fino ad oggi è stato Paul Hodginks, a cui è stata inflitta una pena di 8 mesi. Un’altra pena esemplare, invece, è quella chiesta per l’ex lottatore di Mma, Scott Fairlamn: 44 mesi di reclusione.

Chansley, oltre ad essere il più celebre degli assalitori a causa del suo look a torso nudo, con volto truccato e copricapo vichingo, è accusato di avere lavorato per mesi generando disinformazione intorno alla campagna presidenziale dei Joe Biden. Si è rifugiato in Bielorussia, invece, un altro degli assalitori, Evan Newman. Secondo il canale televisivo Belarus 1, l’uomo avrebbe chiesto asilo politico dopo essere stato arrestato lo scorso 15 ottobre. Tra chi rischia di più c’è anche l’ex nuotatore Klete Keller, due volte campione olimpico, per cui sono stati chiesti 27 mesi.

Capitol Hill: la vicenda dello scorso 6 gennaio

Quasi un anno fa, un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump assaltò il Campidoglio per protestare contro i risultati delle elezioni che videro Joe Biden diventare il nuovo leader degli Stati Uniti. Washington venne sconvolta da una vera e propria rivolta. Numerosi gli scontri tra gli assalitori e la polizia, che non riuscì ad impedire l’arrivo dei rivoltosi al Congresso. I morti al termine delle proteste furono quattro.