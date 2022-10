Capitol Hill, Bannon condannato a 4 mesi per oltraggio al Congresso

Rischiava 6 mesi di detenzione e una multa da 200mila dollari, ma Steve Bannon è stato condannato a 4 e a un pagamento di un’ammenda nettamente inferiore, da 6.500 dollari. Il guru della destra americana ha ascoltato oggi la sentenza del processo per oltraggio al Congresso nell’ambito della celebre vicenda dell’assalto a Capitol Hill del gennaio 2021. Bannon è stato incriminato per essersi rifiutato di testimoniare di fronte alla commissione della Camera, impegnata a indagare per far luce sui fatti.

La condanna a Steve Bannon

Il giudice ha quindi deciso di abbassare la condanna rispetto a quanto chiesto dall’accusa, pur restando sopra il minimo obbligatorio per questo tipo di reato. Dai 6 mesi di detenzione si è scesi a 4, mentre la multa è stata abbassata da 200mila a 6.500 dollari. Adesso bisognerà capire se Bannon andrà davvero in prigione: sarebbe il primo a scontare una pena detentiva per un reato simile, che raramente viene perseguito. Per la difesa, la cui tesi non è stata accolta, non c’era «nulla da punire» né Bannon ha «nulla di cui scusarsi». Per l’avvocato David Schoen, infatti, ha solo difeso i valori e le istituzioni americane e sarebbe stato ancora protetto dal privilegio esecutivo, avendo lavorato con Trump per qualche mese all’inizio del mandato da Presidente degli Usa.

Il giudice Nichols: «Bannon non ha mostrato rimorsi»

Non è così, invece, per il giudice Nichols, che lo condanna a 4 mesi e sottolinea come Bannon «non ha mostrato nessun rimorso». Troppo grave, per lui, che l’uomo di Trump non abbia collaborato con l’inchiesta della Camera per stabilire le responsabilità di quanto accaduto il 6 gennaio. La ferita generata dall’assalto a Capitol Hill è ancora aperta e lo si evince dalla condanna stessa. Bannon era stato convocato perché la commissione che indaga sui fatti ha stabilito il ruolo centrale che ha avuto nell’organizzazione sia delle proteste sia del comizio di Trump. Da quest’ultimo sono partiti poi gli assalti al Campidoglio.