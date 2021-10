Il “Capitano Kirk” è atterrato con Blue Origin

Il razzo New Shepard della compagnia privata spaziale Blue Origin di Jeff Bezos è stato lanciato alle 16.50 del 13 ottobre 2021 dalla base di Van Horn, in Texas, per la missione suborbitale Sn-18. A bordo l’attore William Shatner, il capitano Kirk della serie Tv Star Trek che, a 90 anni, è l’uomo più anziano a volare nello Spazio.

Chi c’era sul volo insieme al Capitano Kirk

Assieme a lui, a bordo ci sono altri 3 astro-turisti: gli imprenditori Chris Boshuizen e Glen de Vries e la vicepresidente di Blue Origin per le operazioni di volo, Audrey Powers. Per la Blue Origin si è trattato del secondo volo suborbitale con equipaggio reale dopo quello inaugurale del 20 luglio 2021, al quale prese parte lo stesso Jeff Bezos.

Il Capitano e la sua missione spaziale

Dopo aver appassionato generazioni di giovani (e meno giovani) amanti della fantascienza con i viaggi della nave stellare Enterprise, «alla scoperta di strani, nuovi mondi», ispirando migliaia di persone a guardare allo Spazio come una concreta opportunità professionale – non ultima la nostra Samantha Cristoforetti – William Shatner è andato in prima persona a vedere veramente cosa c’è oltre la linea di Karman, la “porta dello Spazio” a 100 km d’altezza; e, di fatto è diventato un vero astronauta. «Avendo recitato nel ruolo del capitano Kirk tutti mi hanno sempre attribuito le conoscenze che avrebbe un astronauta del futuro, ma sono sempre stato spinto dalla curiosità e sono mi sento felice ora, per questa avventura» ha dichiarato Shatner.

L’atterraggio è andato a buon fine

Dopo il distacco il primo stadio è ritornato sulla piattaforma d’atterraggio mentre la capsula descriveva un’ampia parabola regalando agli occupanti alcuni minuti di microgravità e la vista mozzafiato della Terra. Poi il rientro nell’atmosfera terrestre e l’atterraggio, appesa ai paracadute. È atterrata poi regolarmente, nel deserto texano, la capsula con a bordo l’attore William Shatner.