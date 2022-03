Da Vilnius a Riga, cambia il nome delle vie in cui si trovano le ambasciate russe

Le grandi capitali europee mostrano la loro vicinanza al popolo ucraino anche con la toponomastica. I sindaci di varie città hanno infatti deciso di rinominare le strade che conducono alle ambasciate russe nei rispettivi Paesi omaggiando la resistenza di Kiev nella guerra contro Mosca. L’obiettivo è sensibilizzare ancor di più la popolazione locale e costringere i dipendenti russi a confrontarsi quotidianamente con il conflitto anche sul posto di lavoro. Ultima in ordine di tempo Vilnius, capitale della Lituania, che ha creato via Degli eroi ucraini.

In Lituania, la strada che porta all’ambasciata russa si chiama oggi via Degli eroi ucraini”

«Da oggi il biglietto da visita di ogni dipendente dell’ambasciata russa avrà un riferimento alla resistenza ucraina», ha dichiarato in una nota Remigijus Simasius, sindaco di Vilnius. «Tutti dovranno pensare alle atrocità russe contro la pacifica Ucraina quando scriveranno il nome della strada». Come riporta il Guardian, infatti, la piccola stradina senza nome che conduce direttamente all’ambasciata avrà da oggi il nome di Via degli eroi ucraini come segno di protesta contro l’invasione russa. Fino a oggi prendeva il nome dalla vicina Latvian Street.

L’amministrazione locale ha già provveduto a installare i cartelli stradali in doppia lingua, accostando l’ucraino al lituano. Stando al Guardian, non è la prima protesta della Lituania contro la Russia. Già nel 2018, Vilnius aveva ribattezzato la piazza all’esterno dell’ambasciata in onore di Boris Nemtsov, oppositore politico di Vladimir Putin, ucciso a colpi d’arma da fuoco non lontano dal Cremlino.

Dalla Lettonia alla Norvegia, il cambio di nome coinvolge diversi Paesi

La mossa di Vilnius giunge dopo un’altra simile decisione adottata dalla vicina Lettonia. La scorsa settimana infatti anche la capitale Riga aveva rinominato l’indirizzo dell’ambasciata russa locale in “Independent Ukraine Street”. Intanto il fenomeno divampa in tutta Europa, coinvolgendo le autorità locali di più Paesi del vecchio continente. Il New York Times riporta che anche la capitale norvegese Oslo ha rinominato l’incrocio antistante l’ambasciata russa Piazza dell’Ucraina. «Volevamo dichiarare che riteniamo le azioni della Russia totalmente inaccettabili», ha affermato Tore Walaker, consigliere dell’amministrazione. «Non fermeremo la guerra, ma facciamo il possibile».

L’Albania ha annunciato che intende identificare con Ucraina libera il tratto di strada che conduce alla sede locale di Mosca. A Copenaghen, invece, la prossima settimana i funzionari della città discuteranno se cambiare il nome della strada in cui si trova l’ambasciata russa da Kristianiagade a Ukrainegade. Pressioni anche in Regno Unito, dove alcuni legislatori hanno chiesto di rinominare in Zelensky Avenue l’indirizzo dell’ambasciata russa a Londra. «La Gran Bretagna deve far vergognare Putin in ogni modo possibile», ha affermato Layla Moran, portavoce per gli affari esteri dei liberaldemocratici. L’Irish Times riporta oggi che anche Dublino starebbe pensando a rinominare l’indirizzo dell’ambasciata russa in Independent Ukraine Road nei prossimi giorni. Dai social arrivano notizie anche per la Nuova Zelanda, con alcuni cittadini di Wellington che hanno rinominato Messines Road in “Zelensky Road”.