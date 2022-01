Capitale della Cultura 2024: ecco le dieci finaliste

Con grande anticipo, come di consueto, il Ministero ha annunciato le 10 città finaliste per l’edizione 2024 della Capitale della Cultura. A giocarsi il titolo il il prossimo 3 e 4 marzo, saranno città di ogni parte d’Italia, come accade di consueto. Tra poco più di un mese la giuria presieduta da Silvia Calandrelli riceverà in video conferenza i rappresentanti di ogni singola città. A contendersi l’elezione saranno Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU) e Vicenza.

Dario Franceschini: «La cultura mette in moto meccanismi virtuosi»

Soddisfatto il ministro della Cultura, Dario Franceschini. L’ideatore del progetto nel 2014, ha spiegato il suo punto di vista: «la storia pluriennale di questa sfida ha dimostrato tutta la capacità della cultura di mettere in moto dei meccanismi virtuosi e percorsi di valorizzazione di tutte le città al di là della vincitrice». Gli obiettivi sono da sempre proprio questi: la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale delle splendide città italiane, così da rilanciare in chiave turistica e paesaggistica per attrarre visitatori italiani e stranieri.

Procida è la Capitale della Cultura 2022

L’elenco delle Capitali della Cultura è lungo. Nel 2015 sono state Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena, poi Mantova nel 2016, Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Matera nel 2019, Parma per due anni di fila nel 2020 e nel 2021 e, per il 2022, Procida. Quest’ultima è la più piccola delle isole del Golfo di Napoli ed è stata proclamata con una motivazione ben precisa. Secondo la Giuria, infatti, «è capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura che dalla piccola realtà dell’isola si estende come un augurio per tutti noi, per il Paese, nei mesi che ci attendono». Si tratta di un vero gioiello del Mediterraneo, in grado di attrarre molti turisti italiani e stranieri. Il prossimo anno, invece, saranno Bergamo e Brescia le capitali della Cultura 2023.