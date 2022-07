Caos voli, a Minorca notte da incubo per 150 italiani

Un volo WizzAir cancellato all’ultimo istante e un viaggio da sogno che si trasforma in un vero incubo. 150 passeggeri, per lo più italiani, sarebbero dovuti atterrare a Roma Fiumicino nella tarda serata di ieri, 3 luglio. Invece il loro volo non è mai partito e gli uomini e le donne che avrebbero dovuto tornare a casa sono rimasti bloccati all’aeroporto di Minorca, isola spagnola. L’ambita meta turistica, per lo più rivolta a famiglie e meno alla movida, è diventata la casa per una notte di decine di persone. In tanti, dopo aver atteso invano l’arrivo del velivolo, hanno poi protestato per ore, in quella che si è trasformata in una calda notte spagnola. E in tutta Europa i disagi aumentano, tra scioperi e caos Covid.

Minorca: notte da incubo per 150 italiani

A raccontare la vicenda è stato il quotidiano Il Messaggero. Secondo quanto raccontato da alcuni dei passeggeri, il volo WizzAir è stato prima posticipato per due o tre volte. Dalle 22.50, ora di partenza originariamente prevista, si è arrivati all’1.30, prima della cancellazione definitiva. Ed è lì che la notte dei 150 passeggeri si è trasformata in un incubo. «Si è scatenato il caos», racconta un ragazzo, uno dei passeggeri in vacanza con la famiglia. «Un centinaio di passeggeri si sono riversati al banco informazioni perché non riuscivamo a contattare la compagnia». Poi WizzAir si è messa in contatto tramite email, ma la soluzione prevista dalla compagnia non è piaciuta alle famiglie: tornare con un volo di 4 giorni dopo.

L’invito di WizzAir: «Tornate con il volo del 7 luglio»

E così l’odissea dei 150 prosegue. Dopo ore di protesta, in piena notte, WizzAir risponde ai passeggeri invitandoli «a tornare con il volo della stessa compagnia 7 luglio, 4 giorni dopo». Lo stesso passeggero racconta: «Una richiesta assurda così è partita immediatamente la corsa ad acquistare online sui siti delle altre compagnie i biglietti per tornare a casa». E dopo essere stati riportati in hotel con un taxi pagato tramite voucher, i 150 hanno iniziato a cercare metodi alternative. C’è chi ha dovuto spendere altri 200 euro per poter acquistare il volo e rientrare subito e chi già pensa ai rimborsi per il volo cancellato, una possibilità da non perdere, soprattutto dopo i disagi vissuti.