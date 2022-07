Caos aeroporti, Heathrow mette un tetto: 100 mila passeggeri al giorno

Se dovete prendere un volo questa estate, auguri. Il caos degli aeroporti in Europa è sotto gli occhi di tutti, e in Italia le cose vanno solo leggermente meglio che in altri Paesi. Per avere il polso delle difficoltà del settore, basta vedere ciò che ha deciso l’aeroporto di Heathrow, che è lo scalo principale di Londra nonché quello più trafficato del Continente secondo i dati del 2020: una limitazione del numero delle persone in partenza al giorno, stabilito a quota 100 mila, per i due mesi estivi più intensi, dal 12 luglio all’11 settembre. Significa che le compagnie devono smettere di vendere biglietti, e non si esclude che altri voli vengano cancellati oltre a quelli già tagliati nelle scorse settimane.

Dopo i licenziamenti durante la pandemia, ora manca il personale

D’altronde tutto il comparto vive una crisi senza precedenti: dopo i licenziamenti e il ricorso agli ammortizzatori sociali durante i mesi più duri della pandemia, molte società e gli stessi aeroporti si sono trovati con organici ridotti all’osso e necessità di personale da assumere e formare. Gli analisti del resto non si aspettavano una ripresa del traffico nei cieli così repentina: Heathrow sostiene che è come se fossimo di fronte a una crescita che di solito avviene in 40 anni, peccato stavolta si sia concentrata in soli quattro mesi.

L’ad di Heathrow: «Il nostro servizio stava scendendo a un livello non accettabile»

Il nuovo tetto significa che alcuni voli dovranno essere spostati in un altro giorno o in un altro aeroporto, per non parlare di quelli addirittura cancellati. «Nelle ultime settimane», ha provato a spiegare l’amministratore delegato di Heathrow, John Holland-Kaye, in una lettera aperta ai passeggeri, «poiché il numero di persone in partenza ha regolarmente superato i 100.000 al giorno, abbiamo visto che il nostro servizio stava scendendo a un livello non accettabile: lunghi tempi di coda, ritardi per chi necessita di assistenza, bagagli che non viaggiano con i passeggeri o arrivo in ritardo, scarsa puntualità e cancellazioni dell’ultimo minuto». Insomma bisognava fare qualcosa per contrastare i disagi.

EasyJet e British Airways hanno cancellato i voli

Alcune compagnie aeree avevano agito per conto proprio, ma altre no, hanno spiegato da Heathrow. Per esempio EasyJet, il più grande vettore del Regno Unito, e British Airways sono tra quelli che hanno cancellato i voli. Di certo l’aeroporto è corso ai ripari ingaggiando nuovi dipendenti, ma il personale sta «imparando velocemente ma non ha ancora raggiunto la piena velocità». Mancano ancora in particolare operatori di assistenza a terra, che sono incaricati dalle compagnie aeree di fornire personale addetto al check-in e di caricare e scaricare i bagagli.