Un gruppo di superstar della scena rap americana tra cui Jay Z, Kelly Rowland, Robin Thicke e Fat Joe ha deciso di fare fronte comune per proporre una riforma della legge di New York. L’obiettivo è abrogare l’utilizzo dei testi delle canzoni dei rapper come prova nei processi penali che li coinvolgono.

Una lettera e un disegno di legge per restituire legittimità al rap

Come riportato dal Guardian, nella lettera redatta di recente e siglata anche da artisti come Big Sean, Meek Mill, Killer Mike e Yo Gotti, il ricco parterre di musicisti ha invitato i legislatori a prendere in considerazione le loro argomentazioni e a dare il giusto peso alla tutela della libertà di espressione. Priorità che li ha spinti a dare pubblico sostegno a Rap Music on Trial, disegno di legge nel quale, lo scorso novembre, i senatori Usa Brad Hoylman e Jamaal Bailey hanno suggerito ai pubblici ministeri di non citare i brani eccetto quando vi sia evidenza chiara e inoppugnabile di un legame tra il crimine oggetto di dibattimento e il pezzo musicale. «Il diritto alla libertà di parola è sancito tanto dalla costituzione federale quanto da quella nazionale», ha spiegato Bailey. «Strumentalizzare l’arte per ridurla a prova penale serve solo a mettere in discussione tutto questo. Inoltre, il fatto che nella maggior parte dei casi vengano sottoposti a un trattamento del genere solo i testi del rap e dell’hip hop è emblema di quanto il razzismo sistemico abbia permeato il nostro sistema giudiziario». Illustrata in Senato all’inizio di questa settimana, la proposta ha passato il primo step dell’iter. «Era ora», ha dichiarato Alex Shapiro, legale di Jay Z in un’intervista a Rolling Stone. «Correggere questa legge non significa solo pensare alle vicende su cui ha conseguenze dirette ma mandare anche un messaggio di progresso al mondo. Speriamo di poter dare un esempio da replicare anche altrove».

A big thank you to @sc @BigSean @fatjoe @KillerMike @KELLYROWLAND @YoGotti @VicMensa and many other musicians for supporting our Rap Music on Trial bill. And a big thank you to Michelle Alexander author of @thenewjimcrow, @lfatsis, and many other academics for support too. pic.twitter.com/r0OxTT33Zg — Senator Brad Hoylman (@bradhoylman) January 18, 2022

Dai primi posti in classifica agli atti di un processo

Negli archivi della giustizia newyorchese non mancano di certo i casi in cui i dischi di un cantante sono stati usati come uno strumento per accertarne la colpevolezza. È il caso del rapper Tekashi 6ix9ine che, nel 2019, è stato interrogato sul testo della sua hit Gummo, inserito nel fascicolo dai giudici. Una situazione analoga a quanto successo a Drakeo the Ruler e Tay – K che, rispettivamente nel 2019 e nel 2017, si sono visti citare tra gli atti del procedimento le parole (e, nel secondo caso, anche il videoclip) di due dei loro pezzi più celebri, Flex Freestyle e The Race.

Una pratica riscontrabile anche nel Regno Unito

La pratica di citare nei processi testi musicali è arrivata anche nel Regno Unito. In un caso di omicidio contro la stella del drill Unknown T, i pm hanno provato a inserire, tra le testimonianze, anche una delle sue canzoni. Tentativo immediatamente bloccato da un giudice e seguito, qualche mese dopo, dall’assoluzione dell’indagato. Analizzando un vasto repertorio di sentenze d’appello emesse tra il 2005 e il 2020, la professoressa della London School of Economics Law Abenaa Owusu-Bempah ha scoperto che, secondo quanto previsto dalle norme, «le autorità giudiziarie tendono a impugnare brani e video per corroborare l’immagine del rapper pericoloso che riflette a pieno gli stereotipi millenari che vedono gli uomini di colore come criminali». Un pregiudizio che li porta a reputare legittimo il comportamento che hitmaker come Jay Z contestano: «Questa convinzione fa sì che la music rap venga presentata come prova per attribuire al soggetto in questione il ruolo di cattivo della storia. Facendola diventare, in questo modo, un dato quasi inconfutabile del suo coinvolgimento nell’eventuale misfatto».